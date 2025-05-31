ملكة جمال العالم لعام 2025... من تايلند!

تمكنت ملكة جمال تايلند بالفوز بمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025 الّذي أُقيم في الهند حيث تُوجت على عرش الجمال العالمي.

وكانت ملكة جمال تايلند تتنافس على اللقب في المحطة الأخيرة إلى جانب المارتينيك، أثيوبيا وبولندا.

ويُذكر أن ملكة جمال لبنان ندى كوسا كانت قد تأهلت إلى Top 20 من بين 108 مشتركة من حول العالم.