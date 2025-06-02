بعد تمثيل وطنها بأجمل صورة عالمياً... ندى كوسا تعود إلى لبنان: "تجربة لا تُنسى" (صورة)

عادت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا إلى لبنان، بعد انتهاء رحلتها في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت يوم السبت 31 أيار في ولاية تيلانغانا في الهند.



ونشرت ندى كوسا صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام من مدينة بيروت، ووجهت رسالة شكر إلى اللبنانيين على دعمهم الكبير لها خلال هذه الرحلة التي مثّلت فيها لبنان عالمياً بأجمل صورة.



وكتبت ندى كوسا: "عُدت إلى الوطن، يا لها من رحلة رائعة! 107 نساء رائعات، تجربة لا تُنسى! شكرًا لبنان على كل رسالة، كل تشجيع، كل ذرة حب! حملتُ اسمكِ بفخرٍ دائمًا! وشكرًا تيلانغانا على دفئكِ وكرم ضيافتكِ!".