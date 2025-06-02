"من أكبر المواهب الخلاقة في جيله"... تعيين جوناثان أندرسون مديرا فنيا لمجموعات النساء لدى دار ديور

عين المصمم جوناثان أندرسون رسميا مديرا فنيا لمجموعات النساء في دار ديور العريقة للأزياء خلفا لماريا غراتسيا كيوري.

وقال برنار أرنو رئيس مجلس إدارة "ال في ام اتش" في بيان إن "جوناثان أندرسون من أكبر المواهب الخلاقة في جيله. بصمته الفنية الفريدة ستكون ورقة رابحة حيوية لكتابة الفصل الجديد في تاريخ دار ديور".



وكان جوناثان أندرسون الذي سيقدم أول مجموعة رجال لدار ديور في 27 حزيران خلال أسبوع باريس المقبل للموضة، قد غادر شركة لويفي العائدة للمجموعة نفسها في منتصف آذار.



المصدر: فرانس برس