ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... إطلالة جريئة بالشعر الأزرق! (صور)

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، في سهرة عشاء أنيقة يوم الأربعاء في ماليبو برفقة ابنتها الكبرى نورث، التي لفتت الأنظار بتغيير لافت في لون شعرها.

وأطلت مؤسسة علامة SKIMS بإطلالة أنيقة وجريئة أثناء خروجها من مطعم "نوبو" الشهير، حيث رافقها عدد من أصدقائها المقربين. واختارت كيم تنورة سوداء ضيّقة أبرزت رشاقتها، مع توب دانتيل أسود بياقة مفتوحة أضفت لمسة جريئة على إطلالتها.

أما نورث، البالغة من العمر 11 عامًا، فظهرت بإطلالة بسيطة، لكنها جذبت الأضواء بلون شعرها الأزرق الحيوي، الذي انسدل على كتفيها بتموجات ناعمة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تجرّب فيها نورث ألوان شعر مختلفة، إذ سبق وأضافت خصلات شقراء إلى شعرها العام الماضي. كما ظهرت مؤخرًا بلون شعر أزرق مشابه، أثناء استعدادها لأول ظهور لها في حفل "ميت غالا 2025" إلى جانب والدتها.