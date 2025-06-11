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خطأ شائع يسبّب الصلع... هذا ما عليكم فعله بعد الاستحمام
موضة وجمال
2025-06-11 | 08:20
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خطأ شائع يسبّب الصلع... هذا ما عليكم فعله بعد الاستحمام
ادعى الدكتور سوراب سيثي أنه ينبغي على الناس التوقف عن النوم بشعر مبلل، فقد يؤدي ذلك إلى الصلع.
وفي التفاصيل، شرح سيثي أن النوم بشعر مبلل قد يُلحق الضرر بفروة الرأس وخصل الشعر.
وأضاف سيثي أن فروة الرأس الرطبة تُهيئ بيئة مثالية للفطريات والبكتيريا، ما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني.
كما أن بعض الناس يُحذّرون من النوم على وسادة رطبة، معتقدين أنها بيئة مثالية لنمو أنواع معينة من البكتيريا، ما قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل جلدية مثل حب الشباب.
وقد تُفاقم الوسادة الرطبة أو التي تراكمت عليها بقايا منتجات العناية بالشعر حب الشباب من خلال خلق بيئة رطبة أو دهنية، مما يؤدي إلى انسداد المسام والالتهابات، لذلك يُنصح بالنوم بشعر نظيف وجاف بعيدًا عن الوجه.
المصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
يسبّب
الصلع...
عليكم
الاستحمام
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