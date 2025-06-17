رحيل أيقونة صناعة مستحضرات التجميل ليونارد لودر عن عمر 92 عامًا

أعلنت شركة "The Estée Lauder Companies Inc" عن وفاة رئيس مجلس الإدارة الفخري ليونارد لودر يوم أمس الإثنين عن عمر يناهز 92 عامًا محاطًا بعائلته.



وقال، الابن ورئيس مجلس إدارة شركات "The Estée Lauder Companies"، ويليام لودر: "طوال حياته، عمل والدي بلا كلل لبناء وتطوير صناعة التجميل، وكان رائدًا في العديد من الابتكارات والاتجاهات وأفضل الممارسات التي تشكل الأساس للصناعة اليوم. كان الرجل الأكثر خيرية الذي عرفته على الإطلاق، إذ كان يؤمن بأن الفن والتعليم ملك للجميع، وكان يدافع عن مكافحة أمراض مثل الزهايمر وسرطان الثدي. كان والدي رجلًا يمارس اللطف مع كل من يلتقيه. وكان تأثيره هائلًا. كان يعتقد أن الموظفين هم قلب وروح شركتنا، وكانوا يعشقونه واللحظات التي يقضونها معه. لقد ترك اهتمامه بصمة على شركتنا، والصناعة، وبالطبع، على عائلتنا. نحن نحتفل بحياته الاستثنائية مع عائلتي ومجموعة شركات "The Estée Lauder Companies" والعديد من الأشخاص الذين أثر فيهم".



وشغل السيد لودر منصب رئيس مجموعة شركات "The Estée Lauder Companies" من عام 1972 إلى عام 1995، ومنصب الرئيس التنفيذي من عام 1982 إلى عام 1999. وتم تعيينه رئيسًا في عام 1995 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2009.



وطوال فترة عمله في الشركة، تحدى السيد لودر الوضع الراهن باستمرار، وقام بتطوير وتنفيذ برامج المبيعات والتسويق المبتكرة التي أحدثت ثورة في صناعة التجميل. لقد أنشأ أول مختبر للأبحاث والتطوير للشركة، وجلب الإدارة المهنية على كافة المستويات، وكان القوة الدافعة وراء التوسع الدولي لشركة "The Estée Lauder Companies"، ما ساعد في زيادة مبيعات الشركة وأرباحها بشكل كبير.



وكان السيد لودر منخرطًا بشكل عميق في الأبحاث الطبية والتعليم والفن والسياسة الخارجية والعمل الخيري، وكانت البصمات التي تركها على هذه العوالم تحويلية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان السيد لودر يؤمن بشدة بأهمية وصول الجمهور إلى الفن والمتاحف، الأمر الذي ألهم فلسفته التي مفادها أن الدور الأساسي لهواة الجمع هو الحفاظ على التحف الفنية وليس امتلاكها.



وعمل السيد لودر طوال حياته على تعزيز الحوار بين الحكومات والمنظمات السياسية وغير الحكومية والقطاعين العام والخاص، معتقدًا أن هذا الحوار متعدد التخصصات أمر بالغ الأهمية للتقدم.