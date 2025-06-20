رئيس الجمهورية يستقبل ندى كوسا ويهنّئها على ما حققته للبنان في مسابقة "ملكة جمال العالم" (صور)

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في القصر الجمهوري اليوم الجمعة ملكة جمال لبنان ندى كوسا، بحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، حيث قدّم لها التهنئة على مشاركتها اللافتة في مسابقة ملكة جمال العالم التي أُقيمت مؤخرًا في الهند.

وأشاد الرئيس خلال اللقاء بأداء كوسا وتمثيلها الإيجابي للبنان على الساحة الدولية، مؤكدًا أهمية هذه المشاركات في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للبنان أمام العالم، في ظل التحديات التي يمرّ بها الوطن.

من جهتها، عبّرت ندى كوسا عن فخرها بتمثيل بلدها في حدث عالمي بهذا الحجم، مؤكدة أنها ستواصل السعي لإيصال صورة مشرقة عن لبنان وشبابه، داخل البلاد وخارجها.

ويُذكر أن الشابة ندى كوسا تمكنت من الوصول إلى Top 20 في مسابقة ملكة جمال العالم بشكل عام وTop 5 ضمن قارة آسيا تحديداً.