جورجيو أرماني يتغيب عن عروضه في أسبوع الموضة في ميلانو

أعلن مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني الذي يتعافى حاليا في منزله، أنه سيغيب عن عرضين من عروضه في أسبوع الموضة في ميلانو.



وأفاد بيان صادر عن دار أرماني للأزياء أن المصمم البالغ 90 عاما لن يحضر عرضي السبت والاثنين، المقرر أن يقدم فيهما مجموعات أزياء أرماني الرجالية لموسم ربيع وصيف 2026.



وأضافت دار الأزياء "عمل أرماني بتفانٍ كعادته على المجموعات التي ستُعرض، ورغم أنه لن يتمكن من الحضور شخصيا، إلا أنه سيتابع عن كثب كل مرحلة من مراحل العروض"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".