بعد ساعات من عرض أزياء "برادا" في ميلانو... استقالة المدير التنفيذي للماركة وهذه التفاصيل

أعلن الرئيس التنفيذي لماركة "برادا" الإيطالية للسلع الفاخرة جانفرانكو داتيس أنه سيستقيل من منصبه في 30 حزيران، مؤكدا لوكالة فرانس برس معلومات نشرها موقع "دبليو دبليو دي" المتخصص.



وسيتولى أندريا غويرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "برادا" التي تشرف على الماركة، منصب الرئيس التنفيذي الموقت لماركة "برادا".



وبحسب موقع "دبليو دبيو دي" الأميركي، تعود استقالة داتيس إلى"خلافات بشأن الاستراتيجية".



ويأتي هذا الإعلان في خضم أسبوع الموضة الرجالية للخريف والشتاء في ميلانو، بعد ساعات قليلة من عرض أزياء "برادا".



وشكّلت علامة "برادا" 68% من إيرادات المجموعة في الربع الأول من السنة.



وشهدت مبيعات "برادا" انخفاضا طفيفا في الربع الأول (-0,2%).