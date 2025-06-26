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عرض أزياء كلاسيكي لدار عالمي ضمن أسبوع الموضة "الرجالية" في باريس... وهذه الألوان الّتي تم اعتمادها

موضة وجمال
2025-06-26 | 15:01
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عرض أزياء كلاسيكي لدار عالمي ضمن أسبوع الموضة &quot;الرجالية&quot; في باريس... وهذه الألوان الّتي تم اعتمادها
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عرض أزياء كلاسيكي لدار عالمي ضمن أسبوع الموضة "الرجالية" في باريس... وهذه الألوان الّتي تم اعتمادها

أعاد المصمم البلجيكي جوليان كلاوسنر إبراز قطع رجالية كلاسيكية بأسلوب جريء في مجموعة ربيع وصيف 2026، وذلك خلال أول عرض أزياء رجالية له لصالح دار "دريس فان نوتن"، ضمن أسبوع الموضة الرجالية في باريس.

وقال كلاوسنر في تصريح بعد العرض الذي لاقى استحسان الجمهور: "أردت أن تبقى في الأذهان هذه القطع الكلاسيكية والأساسية في الخزانة التقليدية للرجال"، وفقاً لوكالة فرانس برس. 

وأضاف المصمم الثلاثيني "كنت أفكّر في الفرق بين الأسلوب الرسمي وغير الرسمي: ما الذي يجعل قطعة من الملابس تبدو رسمية أو، على العكس، غير رسمية؟ كيف يُمكنني أن أرفع من مستوى القطع غير الرسمية أو أخفف من الطابع الرسمي لبعض القطع؟ لقد كانت هذه المسائل في صميم عملي".

على منصة العرض، يتجلى هذا النهج في سلسلة من القطع ذات الأحجام المدروسة بعناية: معاطف، ومعاطف حريرية، وسراويل داخلية، وسراويل قصيرة، بالإضافة إلى قمصان ضيقة بياقات على شكل قارب أو بطانات أكتاف.

واختار المصمم ألوانا جذابة، من الأحمر الزاهي إلى الفوشيا النابض بالحياة، والأزرق الداكن والأخضر والبرتقالي اللذين طبعا أزياء سبعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى اعتماده على الخطوط، ومختلف أنواع الطبعات، وحتى التطريز بالخرز.

وقال المصمم "عندما فكرت في مجموعة الملابس الرجالية هذه، أردتُ اعتماد طبعات وتطريز وألوان زاهية. صممتها بطريقة مرحة وعفوية، مع التركيز على اختيار الأقمشة والألوان إلى أقصى حد".

عُيّن جوليان كلاوسنر في كانون الأول خلفا لمؤسس دار "دريس فان نوتن" الذي تقاعد العام الفائت، وقدّم مجموعة رجالية أولى له في باريس في كانون الثاني، قبل أن يُطلق مجموعة نسائية لاقت استحسانا كبيرا في آذار.

 

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