الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 37 عاما من تولّيها المنصب... آنا وينتور تتنحى عن منصبها في "فوغ"

موضة وجمال
2025-06-26 | 15:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 37 عاما من تولّيها المنصب... آنا وينتور تتنحى عن منصبها في &quot;فوغ&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد 37 عاما من تولّيها المنصب... آنا وينتور تتنحى عن منصبها في "فوغ"

في خطوة مفاجئة هزّت عالم الموضة، أعلنت آنا وينتور، البالغة من العمر 75 عامًا، تنحّيها عن أحد أدوارها الأساسية في مجلة "فوغ" الأميركية بعد 37 عامًا من تولّيها المنصب.

وأبلغت وينتور فريق العمل يوم الخميس أنها بصدد تعيين مسؤول جديد للمحتوى التحريري في "فوغ" الأميركية، في إطار إعادة هيكلة داخلية.

ورغم هذا التغيير، ستواصل وينتور شغل مناصبها العليا بصفتها المديرة العالمية للمحتوى في شركة Condé Nast، إلى جانب دورها كـ المديرة التحريرية العالمية لمجلة "فوغ"، حيث سيكون المسؤول الجديد تحت إشرافها المباشر.

وتشرف وينتور من موقعها القيادي على محتوى مجموعة واسعة من المطبوعات العالمية التابعة لـ Condé Nast، من بينها Vanity Fair، GQ، AD، Wired، Allure، Tatler وغيرها.

وتولّت آنا وينتور رئاسة تحرير مجلة "فوغ" في عام 1988، وساهمت بشكل كبير في إعادة ابتكار المجلة وتحويلها إلى أيقونة في عالم الأزياء.

كما لعبت دورًا محوريًا في تحويل حفل "ميت غالا" إلى أحد أبرز الأحداث العالمية في عالم الموضة، حيث تختار بنفسها المشاهير وتستقبلهم على السجادة الحمراء.

وقد أثار قرارها ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه "نهاية حقبة"، مؤكدين أنهم لم يتخيّلوا يومًا أن تفكّ آنا وينتور ارتباطها المباشر بـ "فوغ"، الذي استمر لعقود طويلة.

وفي ظل عدم وجود بديل واضح حتى الآن، يرى كثيرون أن ملء "حذاء" آنا وينتور ليس بالمهمة السهلة، نظرًا لرمزيتها وتأثيرها العميق في الصناعة.

آخر الأخبار

موضة وجمال

آنا وينتور

تنحي

منصب

رئيسة تحرير

مجلة

فوغ

الولايات المتحدة الأميركية.

LBCI التالي
عرض أزياء كلاسيكي لدار عالمي ضمن أسبوع الموضة "الرجالية" في باريس... وهذه الألوان الّتي تم اعتمادها
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-28

إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك أعلن إستقالته وسيتنحى عن منصبه في 15 حزيران

LBCI
أخبار دولية
2025-05-29

ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-01

ترامب: ماركو روبيو سيتولى في هذه الأثناء منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

LBCI
أخبار دولية
2025-04-01

نتانياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس الشاباك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
15:01

عرض أزياء كلاسيكي لدار عالمي ضمن أسبوع الموضة "الرجالية" في باريس... وهذه الألوان الّتي تم اعتمادها

LBCI
موضة وجمال
2025-06-25

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-06-25

بإطلالة مميزة وملامح جذابة... ندى كوسا تسحر الجمهور في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-06-23

بعد ساعات من عرض أزياء "برادا" في ميلانو... استقالة المدير التنفيذي للماركة وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-19

البستاني: مبروك لموظفي النافعة عودتهم إلى العمل

LBCI
صحف اليوم
2025-05-29

خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-13

وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:47

اليكم طقس الايام المقبلة...

LBCI
أخبار دولية
13:34

"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من الشمال إلى البقاع... جولة القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة

LBCI
أخبار دولية
13:30

لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فكر داعش ناشطٌ على خط لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تصويت المغتربين: مقاعد ستة... تصويت في مكان القيد أم تطيير؟!

LBCI
أخبار دولية
13:19

بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في إسرائيل... مخاوف من ترتيبات جديدة لا تضمن مستقبل أمنها تجاه لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:17

إيران تعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية… وترامب يدعو إلى اتفاق شامل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:50

"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:02

في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة

LBCI
خبر عاجل
10:57

الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان

LBCI
فنّ
09:00

في عيد زواجهما الـ17... كلمات حب مؤثرة من ملحم زين لزوجته! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:56

الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة الرضوان وآخر بوحدة المراقبة التابعة لحزب الله ببيت ليف وبرعشيت جنوبي لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:19

بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر

LBCI
آخر الأخبار
15:27

عراقجي: إيران ليست لبنان وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما

LBCI
أخبار دولية
13:34

"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More