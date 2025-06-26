بعد 37 عاما من تولّيها المنصب... آنا وينتور تتنحى عن منصبها في "فوغ"

في خطوة مفاجئة هزّت عالم الموضة، أعلنت آنا وينتور، البالغة من العمر 75 عامًا، تنحّيها عن أحد أدوارها الأساسية في مجلة "فوغ" الأميركية بعد 37 عامًا من تولّيها المنصب.

وأبلغت وينتور فريق العمل يوم الخميس أنها بصدد تعيين مسؤول جديد للمحتوى التحريري في "فوغ" الأميركية، في إطار إعادة هيكلة داخلية.

ورغم هذا التغيير، ستواصل وينتور شغل مناصبها العليا بصفتها المديرة العالمية للمحتوى في شركة Condé Nast، إلى جانب دورها كـ المديرة التحريرية العالمية لمجلة "فوغ"، حيث سيكون المسؤول الجديد تحت إشرافها المباشر.

وتشرف وينتور من موقعها القيادي على محتوى مجموعة واسعة من المطبوعات العالمية التابعة لـ Condé Nast، من بينها Vanity Fair، GQ، AD، Wired، Allure، Tatler وغيرها.

وتولّت آنا وينتور رئاسة تحرير مجلة "فوغ" في عام 1988، وساهمت بشكل كبير في إعادة ابتكار المجلة وتحويلها إلى أيقونة في عالم الأزياء.

كما لعبت دورًا محوريًا في تحويل حفل "ميت غالا" إلى أحد أبرز الأحداث العالمية في عالم الموضة، حيث تختار بنفسها المشاهير وتستقبلهم على السجادة الحمراء.

وقد أثار قرارها ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه "نهاية حقبة"، مؤكدين أنهم لم يتخيّلوا يومًا أن تفكّ آنا وينتور ارتباطها المباشر بـ "فوغ"، الذي استمر لعقود طويلة.

وفي ظل عدم وجود بديل واضح حتى الآن، يرى كثيرون أن ملء "حذاء" آنا وينتور ليس بالمهمة السهلة، نظرًا لرمزيتها وتأثيرها العميق في الصناعة.