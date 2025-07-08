والدة كيم كارداشيان تخطف الأنظار في باريس... إطلالة عصرية وحبيب جديد! (صور)

أثبتت والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، واسمها كريس جينر، مجددًا أنها قادرة على التجديد بإطلالاتها بكل ثقة حيث ظهرت بقصة شعر قصيرة مع غُرّة أمامية، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، برفقة حبيبها كوري غامبل.

نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال البالغة من العمر 69 عاماً، شاركت صور إطلالتها الجديدة عبر حسابها على إنستغرام، معلنة أن مصفف الشعر أوسكار بيرا هو صاحب هذه اللمسة العصرية، بينما اهتمت خبيرة التجميل نيكي وولف بإبراز مكياج العيون الجذّاب وبشرتها المتألقة.

واختارت جينر لهذه المناسبة فستاناً أسود أنيقاً من توقيع The Row، تميّز بياقة لامعة لافتة، نسقته مع حقيبة صغيرة من Hermès ونظارات شمسية عيون القطة من Alaïa.

أما كوري غامبل، فقد اختار إطلالة منسجمة، ارتدى فيها ملابس سوداء بالكامل مع عقد ملون أضفى لمسة عصرية على مظهره.

ويُذكر أن كريس جينر تزوجت أولاً من المحامي الأميركي الشهير روبرت كارداشيان عام 1978، واستمر زواجهما حتى عام 1991. وقد أنجبت منه أربعة أبناء وهم كورتني، كيم، كلوي، وروب كارداشيان، وهم لاحقاً أصبحوا نجوماً في عالم تلفزيون الواقع.

وفي العام نفسه، تزوجت كريس من بطل الألعاب الأولمبية بروس جينر (الذي يُعرف اليوم باسم كايتلين جينر)، واستمر زواجهما حتى طلاقهما في عام 2015 وأنجبت منه ابنتين: كيندال وكايلي جينر.

وفي عام 2015، أعلن بروس جينر تحوّله إلى امرأة في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية ديان سوير، واختار اسم كايتلين جينر، ما شكّل حدثاً بارزاً في الإعلام الأميركي والعالمي.