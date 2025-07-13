كيت موس في سنّ الـ51... لن تصدّقوا كيف أصبحت عارضة الأزياء السابقة! (صور)

رُصدت عارضة الأزياء العالمية كيت موس، البالغة من العمر 51 عاماً، وهي تستمتع بيوم صيفي في مهرجان BST Hyde Park في لندن، حيث كانت تتابع عرض النجم نيل يونغ من المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات.

وظهرت كيت بإطلالة أنيقة كعادتها، مرتدية فستاناً ماكسي بطبعة جلد النمر مع صندل بسيط، وغطّت عينيها بنظارات شمسية داكنة، فيما لفت الانتباه وشاح سميك لفّته حول عنقها رغم موجة الحر التي تشهدها بريطانيا.

وقد شوهدت موس وهي تتناول البيرة وتدخّن السيجارة الإلكترونية الحمراء، مستمتعة بوقتها برفقة أصدقائها، في مشهد يعيد إلى الأذهان أيامها الصاخبة.

ويأتي هذا الظهور على النقيض من الصورة "الصحية" التي روّجت لها موس في السنوات الأخيرة، بعد اعتزالها حياة اللهو التي طبعت حقبتها الذهبية في عالم الموضة.