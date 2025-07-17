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الرياح تكشف ما لا يجب كشفه... بطلة أولمبية في موقف محرج جدًا على السجادة الحمراء! (صور)

موضة وجمال
2025-07-17 | 14:15
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الرياح تكشف ما لا يجب كشفه... بطلة أولمبية في موقف محرج جدًا على السجادة الحمراء! (صور)
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الرياح تكشف ما لا يجب كشفه... بطلة أولمبية في موقف محرج جدًا على السجادة الحمراء! (صور)

تعرضت البطلة الأولمبية في رياضة التزلج، الأميركية ليندسي فون لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائزESPY 2025  في لوس أنجلوس، يوم الأربعاء.

وظهرت فون، البالغة من العمر 40 عاماً، بفستانٍ أنيق بدون أكمام من تصميم Elisabetta Franchi، تميز بشق جريء. إلا أن هبّة رياح مفاجئة تسببت في انكشاف جزء من ملابسها الداخلية أثناء سيرها أمام عدسات الكاميرا، ما أدى إلى لحظة محرجة تم التعامل معها بسرعة بمساعدة الحاضرين.

لاحقاً، بدّلت فون إطلالتها وارتدت فستاناً لامعاً أكثر تألقاً خلال الحفل، حيث صعدت إلى المسرح برفقة لاعب كرة القدم الأميركية لامار جاكسون، لتقديم جائزة "أفضل لقطة"، والتي فاز بها لاعب فريق إيغلز ساكون باركلي.

ويُذكر أن فون كانت مرشحة لجائزة أفضل عودة رياضية، بعد استئنافها التزلج التنافسي هذا العام، عقب اعتزالها بسبب إصابات متكررة في الركبة استدعت عدة عمليات جراحية.

 
 

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البطلة الأولمبية

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التزلج

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حفل توزيع جوائز ESPY 2025

لوس أنجلوس.

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