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نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)

موضة وجمال
2025-07-17 | 15:13
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نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)
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نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)

تألّقت عائلة مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب في الاحتفالات التمهيدية لزفاف نجله سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي، وذلك في حفل ضخم أُقيم في منطقة فقرا.

وخطفت الأضواء كلّ من كلودين صعب، زوجة المصمّم، وكريستينا مراد، زوجة ابنه إيلي جونيور، والعروس زين قطامي، بإطلالاتهن الراقية التي تميّزت بتصاميم خلّابة تنوّعت بين الفخامة والرقيّ.

وقد طغت على أجواء الحفل لمسات مستوحاة من الصحراء، من حيث الديكور والألوان الترابية الدافئة، ما أضفى طابعًا أنيقًا ومميّزًا على المناسبة، التي عكست ذوق العائلة الرفيع وحبّهم للتفاصيل المتقنة.

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