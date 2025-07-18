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نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)

موضة وجمال
2025-07-18 | 16:00
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نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)
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نجمات الصف الأول يتألّقن في زفاف سيليو صعب... وإطلالات تخطف الأنفاس (صور)

احتفل المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب بزفاف نجله سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي، في حفل كنسي أقيم مساء اليوم في بكركي، تلاه حفل ضخم وساحر بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية.

الحفل تحوّل إلى عرض مبهر للأناقة والرقيّ، حيث تألقت السيدة الأولى نعمت عون بإطلالة راقية، إلى جانب النجمات اللواتي خطفن الأنظار بفخامتهن، منهن: سيرين عبدالنور، إليسا، نادين نسيب نجيم، بلقيس، نانسي عجرم، والنجمة التركية هانده أرتشيل التي جذبت اهتمام وسائل الإعلام بإطلالتها اللافتة.

وشهد الزفاف تبديلات ملفتة للإطلالات، حيث غيّرت بعض النجمات والفنانات فساتينهنّ أكثر من مرّة خلال الأمسية، في مشهد يعكس روح الفخامة التي طبعت الحفل من بدايته حتى نهايته.

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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