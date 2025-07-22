ياسمينا زيتون في فيديو عفوي مع والدها: "أفضل مصفف شعر على الإطلاق"! (فيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام ظهرت فيه في صالون والدها اسماعيل زيتون وهو يصفف شعرها شخصيا.

وكتبت على الفيديو: "والدي هو أفضل مصفف شعر على الإطلاق"، كما علّقت بخانة التعليقات "هذا هو سرّ شعري الصحي".

ويُذكر أن ياسمينا، وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم لعام 2023، تربطها علاقة وثيقة مع عائلتها ولطالما كانت الدعم الأول لها في مسيرتها.