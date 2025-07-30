ياسمينا زيتون توثّق صيف 2025 بإطلالات راقية ولمسات عائلية دافئة (صور)

شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون متابعيها على إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة، توثق من خلالها أجواء شهر تموز 2025، بأسلوب يعكس عفويتها وأناقتها في آنٍ واحد.

وتنوّعت اللقطات بين لحظات هادئة في الطبيعة، وأخرى نابضة بالحيوية في أجواء صيفية مشمسة، حيث ظهرت ياسمينا بإطلالات ناعمة وأنيقة أظهرت حسّها الجمالي المميز. كما لم تغب الصور العائلية عن الألبوم، إذ نشرت صورة برفقة أفراد عائلتها في لحظات دافئة.

وأرفقت الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم لعام 2023 الصور بتعليق مقتضب كتبت فيه: "ياس والصيف"، بالإشارة إلى اسمها ياسمينا.

المنشور لاقى تفاعلاً واسعًا من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالاتها وبساطة حضورها.