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من ميو ميو إلى برادا وفالنتينو... هذه هي ماركات الموضة العالمية الأكثر تأثيرًا في 2025 (صورة)

موضة وجمال
2025-07-31 | 14:40
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من ميو ميو إلى برادا وفالنتينو... هذه هي ماركات الموضة العالمية الأكثر تأثيرًا في 2025 (صورة)
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من ميو ميو إلى برادا وفالنتينو... هذه هي ماركات الموضة العالمية الأكثر تأثيرًا في 2025 (صورة)

كشفت منصة Lyst، إحدى أكبر منصات البحث عن الموضة في العالم، يوم 30 تموز عن مؤشرها الفصلي للربع الثاني من عام 2025، والذي يعتمد على تحليل سلوكيات التسوّق العالمية، وتفاعل المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب بيانات من أكثر من 160مليون متسوّق سنويًا.

واحتلّت علامة "ميو ميو"Miu Miu المرتبة الأولى، عائدة إلى القمّة بعد أن كانت قد تراجعت في فترات سابقة. ويُعزى هذا النجاح إلى الطلب الكبير على حذائها الشهير المصنوع من الجلد المدبوغ والمزيّن بالشعار، والذي جمع بين لمسات "المدرسة الكلاسيكية" والحسّ العصري، في تصميم لاقى صدى واسعًا في الأسواق العالمية.

أما "لويفي" Loewe، الذي تصدّر التصنيف سابقاً، فقد حلّ ثانيًا، وهو تراجع يُرجّح أن يكون مرتبطًا بإعلان مغادرة المدير الإبداعي جوناثان أندرسون.  ومع ذلك، استمرّت العلامة في الحفاظ على حضور قوي بفضل إطلاقها مجموعة الذكرى العاشرة لحقيبة Puzzle في أيار، وحملة مبتكرة تميّزت بمنطاد على شكل حقيبة Paula’s Ibiza Tomato في حزيران.

وجاءت بقية المراتب العشر الأولى كالتالي: "سان لوران" Saint Laurent في المركز الثالث، "برادا" Prada في الرابع، "كوتش" Coach في الخامس بينما حققت "ذا رو" The Row أعلى مركز لها على الإطلاق بحلولها سادسة، بدعم من نجاح صندل Dune الذي تصدّر قائمة المنتجات الأكثر طلبًا.

وتلتها علامات "سي أو أس" COS، "كلوي" Chloé، "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، و"مونكلير" Moncler.

وسجّلت علامة "بيربيري"Burberry البريطانية عودة ملحوظة إلى التصنيف، محتلة المرتبة 17 لأول مرة منذ عام، بعد أن استعادت هويتها البريطانية المميّزة عبر حملة مستوحاة من المزج بين التصميم الكلاسيكي والهوية الثقافية البريطانية.

 

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