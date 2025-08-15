أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

موضة وجمال
2025-08-15 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

للمرة الأولى في تاريخها، ستشارك فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث تم اختيار الشابة نادين أيوب لتمثيل البلاد في النسخة الـ74 من المسابقة العالمية المقررة في 21 تشرين الثاني المقبل بمدينة باك كريت في تايلاند.

وأعلنت نادين، التي تُوّجت بلقب ملكة جمال فلسطين عام 2022، الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة منشورها بصورة لها بفستان مزين بالتطريز الفلسطيني التقليدي من تصميم المصممة هبة عبد الكريم، التي ارتدت تصاميمها شخصيات بارزة، من بينهن الملكة رانيا العبد الله.

وسبق لنادين أن كانت أول فلسطينية تنافس في مسابقة "ميس إيرث" عام 2022، حيث وصلت إلى قائمة الخمسة الأوائل. وأوضحت أن اختيارها خوض غمار ملكة جمال الكون الآن جاء نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الوطن، مؤكدة: "أنا فخورة بخوض هذه المسيرة، خاصة في هذا الوقت، عندما نحتاج جميعًا لأن نكون صوتًا لفلسطين".

أما على صعيد لبنان، فيُذكر أن الشابة سارة لينا أبو جودة، وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا ستُمثل لبنان في المسابقة العالمية المرتقبة.

 

آخر الأخبار

موضة وجمال

فلسطين

مشاركة

مسابقة

ملكة جمال الكون

تايلند

نادين أيوب

لبنان

سارة لينا أبو جودة.

في أسبوع الموضة بكوبنهاغن… عارضة أزياء ترفع علم فلسطين برسالة مؤثرة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-05-24

الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-06-25

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

ياسمينا زيتون تستذكر لحظات مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024 (صور)

LBCI
فنّ
2025-05-28

"ملكة جمال الكون" لتامر حسني والشامي تتربع على عرش الترندات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-08-10

في أسبوع الموضة بكوبنهاغن… عارضة أزياء ترفع علم فلسطين برسالة مؤثرة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-08-07

لقطات أولى من زفاف "يومي" في بحيرة كومو... وترقب لأمسية غنائية بمشاركة إليسا وهيفاء وهبي (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-08-07

بعد عام على التتويج... مشتركات ملكة جمال لبنان 2024 يجتمعن مجدداً في لقاء وديّ (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2025-07-31

من ميو ميو إلى برادا وفالنتينو... هذه هي ماركات الموضة العالمية الأكثر تأثيرًا في 2025 (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:34

غارات تستهدف أطراف كفرتبنيت في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
10:39

مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء

LBCI
أخبار لبنان
11:54

"طيران الشرق الأوسط": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada بسبب الاضراب

LBCI
منوعات
2025-07-24

خبيرة تحذّر: تجنبوا ارتداء هذا النوع من الأحذية على متن الطائرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم

LBCI
أخبار دولية
05:45

لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق

LBCI
أخبار لبنان
04:13

عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
خبر عاجل
03:24

قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر

LBCI
خبر عاجل
03:27

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More