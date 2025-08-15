للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

للمرة الأولى في تاريخها، ستشارك فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث تم اختيار الشابة نادين أيوب لتمثيل البلاد في النسخة الـ74 من المسابقة العالمية المقررة في 21 تشرين الثاني المقبل بمدينة باك كريت في تايلاند.

وأعلنت نادين، التي تُوّجت بلقب ملكة جمال فلسطين عام 2022، الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة منشورها بصورة لها بفستان مزين بالتطريز الفلسطيني التقليدي من تصميم المصممة هبة عبد الكريم، التي ارتدت تصاميمها شخصيات بارزة، من بينهن الملكة رانيا العبد الله.

وسبق لنادين أن كانت أول فلسطينية تنافس في مسابقة "ميس إيرث" عام 2022، حيث وصلت إلى قائمة الخمسة الأوائل. وأوضحت أن اختيارها خوض غمار ملكة جمال الكون الآن جاء نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الوطن، مؤكدة: "أنا فخورة بخوض هذه المسيرة، خاصة في هذا الوقت، عندما نحتاج جميعًا لأن نكون صوتًا لفلسطين".

أما على صعيد لبنان، فيُذكر أن الشابة سارة لينا أبو جودة، وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا ستُمثل لبنان في المسابقة العالمية المرتقبة.