لويس فويتون تدخل عالم الجمال: إطلاق أول مجموعة مكياج فاخرة

أعلنت دار الأزياء الفرنسية العريقة لويس فويتون عن إطلاق أول خط مكياج لها، في خطوة تُعدّ توسعًا بارزًا من عالم الإكسسوارات الفاخرة إلى صناعة التجميل المزدهرة.

المجموعة التي تحمل اسمLa Beauté Louis Vuitton جاءت ثمرة تعاون مع أسطورة المكياج العالمية بات ماكغراث، وتُطرح عالميًا هذا الشهر بعد أن أثارت ضجة واسعة منذ الكشف عنها.

وتتألف التشكيلة الأولى من 55 أحمر شفاه، 10 بلسم شفاه، و8 لوحات ظلال عيون، ما يعكس جدية العلامة في ترسيخ حضورها في قطاع الجمال. وستتوفر رسميًا في المتاجر المختارة وعبر المنصات الرقمية حول العالم في 29 آب 2025، بعد أن سُبقت بإطلاقها الأول في الصين في 20 آب، يليها طرح رقمي عالمي تمهيدي في 25 من الشهر نفسه.

أما الأسعار فجاءت مترجمة لفلسفة الفخامة التي تميز الدار:

-أحمر الشفاه وبلسم الشفاه: 160 دولارًا

-لوحات ظلال العيون: 250 دولاراً

-عبوات التعبئة (Refills): 69 دولارًا للشفاه و92 دولارًا للعيون.

وجاءت التصاميم المبهرة للعبوات بتوقيع المصمم الصناعي الشهير كونستانتين غريتشيك، مستوحاة من نقوش لويس فويتون الأيقونية Monogram وDamier، لتجسد الهوية الفاخرة للدار.