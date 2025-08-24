أخبار
في فنزويلا... محبو الموضة يتحدّون التقاليد ضمن فعالية "معركة الأزياء"
2025-08-24
عرض تسعون من عشاق الموضة تصاميم مصنوعة من الدانتيل والجينز والقطن والساتان وأخرى مُعاد تدويرها، ضمن فعالية "باتل اوف أوتفيتس" (معركة الأزياء) التي أُقيمت السبت الماضي في المعرض الوطني للفنون في فنزويلا.
واستعرض المشاركون بإطلالات جريئة تجمع بين تنسيقات غير مألوفة - تنانير طويلة فوق السراويل، ياقات مفتوحة بجرأة، أوشحة وروابط عنق فوق الفساتين وأحذية ذات كعب أو عالية الساق.
وقال أليخاندرو كاسترو الفائز في المسابقة "الأمر يتعلق بالصمود في بلد لا ينسجم معك دائما".
واستوحى كاسترو ملابسه من رواية الكاتب الفنزويلي ميغيل أوتيرو سيلفا "كاساس مويرتاس"، التي تصوّر تدهور مدينة وسط تفشي الأمراض واكتشاف النفط، وتميزت بألوان ترابية وكريمية، واعتماد قميص قصير، وتنورة بيضاء طويلة بذيل، وحزام مصنوع من أوشحة متعددة.
وأضاف كاسترو "للموضة في فنزويلا تقاليد عريقة، مرتبطة بتراثنا الاستعماري، وتنوعنا العرقي، وتأثيرات الثقافة الأميركية".
وتضمّن الحدث الذي ركز على الثقافة المُدنية وثقافة الشارع، عروضا لموسيقى الراب. وقال منظم الحدث ومصمم الأزياء ميغيل سوريانو "نريد تعزيز الثقافة وإلهام عدد أكبر من الناس".
وتم تأمين عدد كبير من الأزياء من مواد مُعادة الاستخدام أو بتكاليف زهيدة، نظرا إلى ارتفاع أسعار الأزياء الراقية.
ويعتبر المشاركون أن الموضة لا ترتبط بالماركات الكبرى، بل بالتنسيق المبتكر لقطع الملابس، حتى أن بعضهم مزج الخيال السينمائي مع أنماط ثقافية مستوحاة من بلدان أخرى بهدف إطلاق صيحات جديدة.
المصدر: فرانس برس
