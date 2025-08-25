ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... فاقت والدتها ضخامةً في سهرة عشاء بروما (صور)

أثبتت نورث ويست، الابنة الكبرى لنجمة تلفزيون الواقع ومؤسسة علامة "سكيمز" كيم كارداشيان، أنها لا تقل أناقة عن والدتها خلال عشاء فاخر جمعهما في العاصمة الإيطالية روما مساء الأحد.

ولفتت الفتاة البالغة 12 عامًا الأنظار بإطلالة جريئة اعتمدت فيها شعرًا أزرق مصبوغًا على شكل ضفائر، نسّقته مع تنورة كشكش، وقميص أسود ذي ياقة مميزة، وأكملت مظهرها بحقيبة يد صغيرة على شكل قلب وحذاء بوت بأسلوب "ستيم بانك".

أما كيم كارداشيان، البالغة من العمر 44 عامًا، فاختارت فستانًا أسود حريريًا ضيّقًا أبرز رشاقتها، تميّز بلوح شفاف عند الحافة كشف عن ساقيها المتناسقتين. الفستان الجريء جاء بقصّة منخفضة أظهرت جزءًا من حمالة صدرها الدانتيل، فيما أضفت لمسة فاخرة من خلال عقد مرصّع بالأحجار الكريمة وقلادة صليب ماسي.

كيم، التي تشارك أربعة أبناء مع زوجها السابق كانييه ويست وهم ساينت (9 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وسالم (6 أعوام) إلى جانب نورث، خطفت الأضواء كعادتها، بينما بدا واضحًا أن نورث تسير بخطى ثابتة على خطى والدتها في عالم الأناقة والموضة.