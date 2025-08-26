في سنّ الـ70 ... دوناتيللا فيرساتشي تُفاجئ الجمهور بملامح جديدة: فهل تخلّت عن الحقن التجميلية؟ (صور)

أثارت مصممة الأزياء الإيطالية الشهيرة دوناتيللا فيرساتشي، البالغة من العمر 70 عامًا، الجدل مجددًا بعد نشر صورة حديثة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بملامح مختلفة إلى حد كبير عن السابق.

النجمة العالمية، التي لطالما كانت محط تكهّنات حول خضوعها لتغييرات تجميلية على مر السنين، لم تعترف علنًا سوى باستخدامها حقن البوتوكس. لكن صورتها الأخيرة كشفت عن مظهر جديد ببشرة أكثر نعومة وملامح وجه أقل انتفاخًا. فقد بدت شفتها العليا أنحف، كما ظهرت وجنتاها أكثر تحديدًا مقارنة بلقطات سابقة.

وخطفت فيرساتشي الأنظار بفستان أبيض مرصّع بالترتر أبرز رشاقتها، فيما استعرضت ملامح وجهها الطبيعية في جلسة تصوير أنيقة.

إطلالة فيرساتشي الأخيرة أثارت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها الذين انقسموا بين من اعتبرها أكثر جمالًا وعفوية، ومن أبدى دهشته من التغيير الكبير في ملامحها.

:قبل