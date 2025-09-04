الأخبار
تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

موضة وجمال
2025-09-04 | 11:35
مشاهدات عالية
0min
تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

بعد إعلان وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني في بيان اليوم الخميس عن عمر ناهز 91 عاما، قالت الشركة إنها ستجهز قاعة في ميلانو لإقامة الجنازة يومي السبت والأحد، تليها جنازة خاصة لم تحدد موعدها بعد.

وأُصيب أرماني بوعكة صحية لبعض الوقت ولم يشارك مضطرا في عروض الشركة خلال أسبوع الموضة الرجالي بميلانو في حزيران الماضي، وكانت هذه المرة الأولى في مسيرته التي يغيب فيها عن إحدى فعالياته لعروض الأزياء.

واشتهر أرماني باسم "ري جورجيو"، أي الملك جورجيو، وكان معروفا بالإشراف على كل تفاصيل مجموعة الأزياء الخاصة به وكل جانب من جوانب عمله، من الإعلانات إلى تصفيف شعر العارضات قبل الظهور على ممشى العرض.
 
رويترز

LBCI
آخر الأخبار
09:27

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن 91 عاما

LBCI
أخبار دولية
09:31

وفاة المصمم جورجيو أرماني

LBCI
موضة وجمال
2025-06-21

جورجيو أرماني يتغيب عن عروضه في أسبوع الموضة في ميلانو

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-31

عون: الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته في منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه

LBCI
موضة وجمال
15:38

خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-01

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-08-26

في سنّ الـ70 ... دوناتيللا فيرساتشي تُفاجئ الجمهور بملامح جديدة: فهل تخلّت عن الحقن التجميلية؟ (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-08-25

ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار... فاقت والدتها ضخامةً في سهرة عشاء بروما (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-18

مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية

LBCI
أخبار لبنان
08:36

أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
أمن وقضاء
12:04

العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة

LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
خبر عاجل
09:28

تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47

LBCI
آخر الأخبار
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
07:04

توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها

LBCI
أمن وقضاء
04:50

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
05:49

تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:39

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

