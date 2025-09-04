تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

بعد إعلان وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني في بيان اليوم الخميس عن عمر ناهز 91 عاما، قالت الشركة إنها ستجهز قاعة في ميلانو لإقامة الجنازة يومي السبت والأحد، تليها جنازة خاصة لم تحدد موعدها بعد.



وأُصيب أرماني بوعكة صحية لبعض الوقت ولم يشارك مضطرا في عروض الشركة خلال أسبوع الموضة الرجالي بميلانو في حزيران الماضي، وكانت هذه المرة الأولى في مسيرته التي يغيب فيها عن إحدى فعالياته لعروض الأزياء.



واشتهر أرماني باسم "ري جورجيو"، أي الملك جورجيو، وكان معروفا بالإشراف على كل تفاصيل مجموعة الأزياء الخاصة به وكل جانب من جوانب عمله، من الإعلانات إلى تصفيف شعر العارضات قبل الظهور على ممشى العرض.

رويترز