الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غريبة وجريئة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز VMA 2025! (صور)

موضة وجمال
2025-09-08 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غريبة وجريئة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز VMA 2025! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غريبة وجريئة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز VMA 2025! (صور)

انطلق يوم أمس الأحد حفل توزيع جوائز VMA 2025 في نيويورك، بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود.

وسار النجوم على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز VMA 2025، مستعرضين إطلالاتهم المميزة أمام عدسات المصورين.

سابرينا كاربنتر
 

تألقت النجمة سابرينا كاربنتر بفستان شفاف مزين بنقشة زهور حمراء من الترتر، بالإضافة إلى وشاح صغير من الفرو باللون الأرجواني.

أريانا غراندي
 


ارتدت النجمة أريانا غراندي فستاناً باللونين الأبيض والأسود من تصميم دار فيندي (Fendy).

دوجا كات
 


أطلت النجمة دوجا كات على السجادة الحمراء بفستان قصير مزخرف باللونين البنفسحي والأصفر مع فتحة صدر جريئة.

ريكي مارتن
 


اختار النجم ريكي مارتن حضور حفل توزيع جوائز VMA 2025، بقميص منخفض الخصر وبنطلون واسع الساقين.

آيس سبايس
 


خطفت المغنية آيس سبايس الأنظار بفستان طويل من دون أكمام مع تنورة مرقعة بتدرجات اللون الأزرق.

المصدر








آخر الأخبار

موضة وجمال

وجريئة...

إليكم

إطلالات

النجوم

توزيع

جوائز

2025!

(صور)

بطلتا "فريندز" في فيديو جديد... جينيفر تعتني بشعر كورتني على طريقتها الخاصة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-06-17

مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)

LBCI
رياضة
2025-06-13

مونديال الأندية... إليكم أبرز خمسة نجوم غائبين

LBCI
فنّ
2025-08-25

كيتي بيري تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور)

LBCI
فنّ
2025-08-09

بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-09-07

بطلتا "فريندز" في فيديو جديد... جينيفر تعتني بشعر كورتني على طريقتها الخاصة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-04

تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

LBCI
موضة وجمال
2025-09-03

خبراء يحذرون: هكذا سيبدو شكل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي عام 2050 (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-01

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:36

أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
05:20

الرئيس عون هنأ القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني لفوزه بشهادة تقدير من الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بعد نيله جائزة مكافحة الفساد من وزارة الخارجية الأميركية كما منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
فنّ
2025-08-09

بإطلالات بسيطة وأقنعة غريبة... ليوناردو دي كابريو يثير فضول الجمهور! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
أخبار لبنان
14:22

خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...

LBCI
رياضة
14:18

روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
خبر عاجل
12:46

جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More