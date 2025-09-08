غريبة وجريئة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز VMA 2025! (صور)

انطلق يوم أمس الأحد حفل توزيع جوائز VMA 2025 في نيويورك، بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود.



وسار النجوم على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز VMA 2025، مستعرضين إطلالاتهم المميزة أمام عدسات المصورين.



سابرينا كاربنتر



تألقت النجمة سابرينا كاربنتر بفستان شفاف مزين بنقشة زهور حمراء من الترتر، بالإضافة إلى وشاح صغير من الفرو باللون الأرجواني.



أريانا غراندي





ارتدت النجمة أريانا غراندي فستاناً باللونين الأبيض والأسود من تصميم دار فيندي (Fendy).



دوجا كات ارتدت النجمة أريانا غراندي فستاناً باللونين الأبيض والأسود من تصميم دار فيندي (Fendy).





أطلت النجمة دوجا كات على السجادة الحمراء بفستان قصير مزخرف باللونين البنفسحي والأصفر مع فتحة صدر جريئة.



ريكي مارتن أطلت النجمة دوجا كات على السجادة الحمراء بفستان قصير مزخرف باللونين البنفسحي والأصفر مع فتحة صدر جريئة.





اختار النجم ريكي مارتن حضور حفل توزيع جوائز VMA 2025، بقميص منخفض الخصر وبنطلون واسع الساقين.



آيس سبايس اختار النجم ريكي مارتن حضور حفل توزيع جوائز VMA 2025، بقميص منخفض الخصر وبنطلون واسع الساقين.