"الجمال موضوع نسبي وشخصي"... نانسي عجرم: هذا ما يجعلني أرى الشخص جميلاً (فيديو)

أشعلت الفنانة نانسي عجرم أجواء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025.وبعد انتهائها من تقديم عرضها الأول وخلال حديثها مع الاعلامية هيلدا خليفة، عبرت نانسي عجرم عن فرحها للمشاركة في هذا الحفل، واعتبرت أن "الجمال موضوع نسبي وشخصي ويختلف من شخص لآخر، وكل شخص يرى الجمال بعين مختلفة".وأضافت: "عندما يكون الشخص مرتاحا مع نفسه ويشعر بالثقة بنفسه فهذا أمر يجعلني أراه أجمل."