لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

شهد حفل ملكة جمال لبنان 2025 حدثا فريدا من نوعه، إذ تشاركت المتسابقتان أدريانا دياب وجينيفر الهاشم بالغناء مباشرة على الهواء خلال الحفل باللغتين العربية والأجنبية.



ويذكر أن هذه المشاركة المميزة تحصل للمرة الأولى خلال مسابقات ملكات جمال لبنان، وهي لا تحتسب ضمن النقاط التي تحصل عليها الشابات خلال المسابقة.