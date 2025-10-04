قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)

قبل لحظات من تسليمها التاج، أطلت ملكة جمال لبنان السابقة ندى كوسا على المسرح، موجهة رسالة مؤثرة.وقالت ندى كوسا: "كل بداية لها نهاية، وهذه الرحلة أعطتني الكثير لأتمكن من إكمال حياتي بطريقة إيجابية أكثر"، مضيفة: "الحياة إيجابية، صعبة ولكن يمكننا أن نستمر، وأقدم امتناني لكل شخص ساعدني ودعمني، وشكرا لنفسي".