ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)

قامت ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا بجولة في مدينة جبيل التاريخية خلال زيارتها إلى لبنان، حيث استمتعت بالأجواء التراثية الفريدة التي تميز سوق جبيل القديم وأزقّته الساحرة المطلة على البحر.

وخلال جولتها، تعرّفت سوشاتا على جوانب من العادات والتقاليد اللبنانية من خلال سلسلة نشاطات ثقافية، من بينها تجربة ارتداء الطنطور الذي كانت النساء اللبنانيات يضعنه قديمًا، كما زارت المحال القديمة التي تضمّ الهدايا التذكارية والحرف اليدوية.

وأعربت ملكة جمال العالم عن إعجابها الكبير بجمال المدينة وتاريخها العريق، قائلة في حديث للـLBCI إن أكثر ما جذبها هو تجسيد جبيل للتاريخ والتراث اللبناني الأصيل، وتفرّد موقعها المطل على البحر، ما يجعلها واحدة من أروع المدن التي زارتها.

ويُذكر أن ملكة جمال العالم شاركت الأمس في حفل تتويج ملكة جمال لبنان لعام 2025 بيرلا حرب.