ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)

2025-10-05 | 10:30
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)

قامت ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا بجولة في مدينة جبيل التاريخية خلال زيارتها إلى لبنان، حيث استمتعت بالأجواء التراثية الفريدة التي تميز سوق جبيل القديم وأزقّته الساحرة المطلة على البحر.

وخلال جولتها، تعرّفت سوشاتا على جوانب من العادات والتقاليد اللبنانية من خلال سلسلة نشاطات ثقافية، من بينها تجربة ارتداء الطنطور الذي كانت النساء اللبنانيات يضعنه قديمًا، كما زارت المحال القديمة التي تضمّ الهدايا التذكارية والحرف اليدوية.

وأعربت ملكة جمال العالم عن إعجابها الكبير بجمال المدينة وتاريخها العريق، قائلة في حديث للـLBCI إن أكثر ما جذبها هو تجسيد جبيل للتاريخ والتراث اللبناني الأصيل، وتفرّد موقعها المطل على البحر، ما يجعلها واحدة من أروع المدن التي زارتها.

ويُذكر أن ملكة جمال العالم شاركت الأمس في حفل تتويج ملكة جمال لبنان لعام 2025 بيرلا حرب.

"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)
بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04

ملكة جمال العالم في لبنان... بين الجمال الطبيعي وكرم الضيافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

من بيبلوس إلى طرابلس… ملكة جمال العالم تختتم زيارتها برسالة وداع من القلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

من بيبلوس إلى طرابلس… ملكة جمال العالم تختتم زيارتها برسالة وداع من القلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
موضة وجمال
12:00

ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
موضة وجمال
10:02

"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان

LBCI
موضة وجمال
2025-09-30

سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:49

إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر

LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

LBCI
أخبار دولية
13:20

انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً

LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:20

قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)

