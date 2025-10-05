ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

تألّقت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار بمناسبة تتويج ملكة جمال لبنان 2025، حيث اختارت فستانًا باللون الأحمر البرّاق عكس أنوثتها ورقيّها.

ونشرت ياسمينا زيتون، وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم لعام 2023، مجموعة من الصور حيث استعرضت اطلالتها المميزة خلال هذه المناسبة.

وعلّقت على المنشور قائلةً: "تعيد مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 إلينا الكثير من الذكريات... فبالنسبة لنا نحن اللبنانيين، هي تقليد راسخ في كل بيت، ليلة تتألق فيها المرأة اللبنانية بثقتها، وذكائها، وأناقتها".

وأضافت: "ملاحظة: هذه السنة مميّزة أكثر بالنسبة إليّ، لأنها تجمعني مع عائلتي في مسابقة ملكة جمال العالم"، بالإشارة إلى حضور ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا إلى لبنان للمشاركة في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025.

كما نشرت ياسمينا زيتون صورةً للملكة الجديدة بيرلا حرب عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، موجّهةً لها التهنئة على فوزها باللقب ومتمنّيةً لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.