نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)

لفتت المؤثرة اللبنانية وعارضة الأزياء نور عريضة الأنظار خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث اختارت إطلالة جريئة ومعبّرة ارتدت فيها الكوفية الفلسطينية بأسلوب أنيق يجمع بين العصرية والرمزية.

وقد حظيت إطلالتها بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد المتابعون بجرأتها في توظيف الموضة للتعبير عن موقف إنساني يعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني، مع حفاظها على لمستها الراقية التي تميّز أسلوبها دائمًا.