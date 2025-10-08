الأخبار
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

موضة وجمال
2025-10-08 | 21:25
مشاهدات عالية
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
2min
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

حضرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي أثارت الجدل خلال أولمبياد باريس 2024، فعاليات أسبوع الموضة في باريس لأول مرة، حيث تألقت بإطلالة أنيقة من توقيع دار "شانيل" العالمية.

وظهرت خليف، البالغة من العمر 26 عامًا، بثقة كبيرة مرتديةً بدلة حريرية مصممة خصيصًا لها من "شانيل"، تُقدّر قيمتها بأكثر من أربعة آلاف دولار أميركي، خلال عرض مجموعة أزياء الدار لموسم ربيع/صيف 2026، حيث جلست في الصف الأمامي إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات في عالم الموضة.

واكتسبت خليف شهرتها العالمية بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، إلا أن مشاركتها حينها أثارت موجة من الجدل بعد مزاعم حول فشلها في اجتياز اختبار الأهلية الجنسية قبل عام من البطولة.

وفي أعقاب الجدل، أعلنت منظمة الاتحاد الدولي للملاكمة فرض اختبارات إلزامية لتحديد الجنس على جميع المشاركات، ما أدى إلى استبعاد عدد كبير من الملاكمات من بطولة العالم للهواة في ليفربول هذا العام.

ومنذ تطبيق هذه الإجراءات، لم تشارك خليف في أي منافسات رسمية، إذ لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) للطعن في القرار، مطالبةً بالسماح لها بالمنافسة دون الخضوع للفحوصات الإلزامية. وفي انتظار البتّ في قضيتها، يبدو أنها وجدت في عالم الموضة ساحة جديدة للتعبير عن ثقتها وحضورها اللافت.

 

آخر الأخبار

موضة وجمال

إيمان خليف

الملاكمة

أسبوع الموضة

باريس

شانيل

إطلالة أنثوية.

