كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلادها الـ45 في باريس، حيث روجت لفيلم رايان مورفي الدرامي القانوني القادم "كل شيء عادل"، والذي تشارك فيه البطولة إلى جانب نعومي واتس، وغلين كلوز، ونيسي ناش-بيتس، وسارة بولسون، وتيانا تايلور.

وشوهدت كارداشيان وهي تخرج للاحتفال بعيد ميلادها، مرتدية إطلالة من جيفنشي من مجموعة ألكسندر ماكوين الراقية لربيع وصيف 1997.

وتميّزت الإطلالة الساحرة بمشد ذهبي غير متماثل براق أبرز منحنيات كارداشيان، مزيّن بتفاصيل بيضاء، بما في ذلك تنورة من التول مزيّنة بزخارف ذهبية.

ونسّقت كارداشيان إطلالتها مع حذاء بكعب عالٍ ذهبي، وربطت شعرها على شكل كعكة، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون جذاب، وخدود وردية، وأحمر شفاه وردي ناعم.

