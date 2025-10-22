نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

تألقت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم في إطلالة شبابية عصرية خلال حضورها عرض أزياء دار "ستيلا ماكارتني" (Stella McCartney) ضمن أسبوع الموضة في الرياض.



وارتدت نادين قميصاً طويلاً وفضفاضاً بالإضافة إلى بنطال مع نقشة جلد الثعبان، ونسّقت إطلالتها مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود وحقيبة من قماش السويد (Suede) باللون البني الغامق.



ونسّقت نادين إطلالتها مع قلادتين وسوار باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً لامعاً بالألوان النيود مع تسريحة شعر كلاسيكية.