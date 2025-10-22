الأخبار
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

2025-10-22 | 06:00
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)

تألقت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم في إطلالة شبابية عصرية خلال حضورها عرض أزياء دار "ستيلا ماكارتني" (Stella McCartney) ضمن أسبوع الموضة في الرياض.

وارتدت نادين قميصاً طويلاً وفضفاضاً بالإضافة إلى بنطال مع نقشة جلد الثعبان، ونسّقت إطلالتها مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود وحقيبة من قماش السويد (Suede) باللون البني الغامق.

ونسّقت نادين إطلالتها مع قلادتين وسوار باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً لامعاً بالألوان النيود مع تسريحة شعر كلاسيكية.

 

LBCI
فنّ
2025-10-13

نادين نسيب نجيم توجه رسالة حب لابنتها: "أنا فخورة جداً بها" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-05

نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)

LBCI
فنّ
2025-09-15

"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-08

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
فنّ
04:20

يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب

LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
فنّ
2025-10-20

"بلاك فون 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
2025-10-20

أصيبت بمرض خطير وخضعت لعملية جراحية... إليكم آخر تطورات وضع بريجيت باردو الصحي!

LBCI
فنّ
2025-10-17

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
02:17

إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة

LBCI
فنّ
2025-10-16

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس

LBCI
أمن وقضاء
07:08

فضل شاكر يمثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت في أول جلسة له...

LBCI
أمن وقضاء
06:59

قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات

LBCI
أخبار دولية
06:41

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
06:13

الرئيس عون: اللبنانيون جميعهم خسروا وليس فريقًا... وتمنيات بإعداد مشروع قانون معجّل لانتخاب المنتشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
موضة وجمال
10:04

في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان

LBCI
صحف اليوم
00:19

إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
10:43

الجميل لبري: لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد

