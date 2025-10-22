الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)

أطلقت الخطوط الجوية السعودية علامتها الجديدة في عالم الأزياء الجاهزة تحت اسم SV by Saudia، خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في الرياض، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها للناقل الوطني في مجال الموضة ونمط الحياة.

العلامة التي يشرف عليها المصمم محمد خوجة، قدّمت مجموعة مستوحاة من روح الطيران بطابع عصري يجمع بين الأناقة والراحة، من خلال تصاميم رياضية راقية شملت سترات "بومبر"، وسراويل "جوغر"، وفساتين قطنية، وقمصان بولو.

واستُوحيت الألوان من هوية الخطوط السعودية، فغلب عليها الأخضر والأبيض، في حين جاء اسم العلامة"SV" من رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الخاص بالشركة منذ تأسيسها عام 1945.

وقدّم العرض تحت شعار"Live to Fly" على سطح برج المملكة في الرياض، جامعًا بين الهوية السعودية والطابع العالمي للموضة.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها قطاع الطيران السعودي بعالم الأزياء، إذ تعاونت شركة الخطوط الجوية "الرياض إير" عام 2024 مع المصمم العالمي محمد آشي، مؤسس دار Ashi Studio في باريس، لتصميم الزي الرسمي الأول لطاقمها، الذي تميّز بقطع فاخرة من الكشمير والصوف والجلد المصمّم خصيصًا.