الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)

موضة وجمال
2025-11-12 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)

احتفلت النجمة العالمية ديمي مور بعيد ميلادها الثالث والستين بأسلوب لافت ومليء بالأناقة، خلال العرض الأول للموسم الثاني من مسلسلها الجديد "لاند مان" في مدينة نيويورك.

وتألقت مور على السجادة الحمراء بفستان أسود فاخر من تصميم دار غوتشي، مرصّع بالكامل بالترتر والدانتيل، وجاء بقصّة منسدلة مع ياقة مفتوحة وجاذبة أبرزت رشاقتها اللافتة. الفستان كان مستوحى من تصميم سابق من مجموعة الدار لموسم "كروز 2026"، لكن النجمة اختارت تعديله بإزالة الكشكشة الكبيرة حول العنق لتمنحه طابعًا أكثر بساطة وأناقة.

واعتمدت مور تسريحة الشعر المنسدل بموجات ناعمة مع أقراط متدلّية فخمة، ما أضفى لمسة من الرقيّ على إطلالتها اللافتة.

وخلال حفل ما بعد العرض في مطعم Quality Italian، فاجأها فريق العمل ومنظّم الحفل إريك رذرفورد بطبق من كعكة "ريد فلفت" مزين بالشموع للاحتفال بعيد ميلادها، وسط أجواء مفعمة بالفرح والتصفيق.

آخر الأخبار

فنّ

موضة وجمال

ديمي مور

احتفال

عيد ميلاد

63 عاما

إطلالة

مشاهير

فن

تمثيل

فستان

غوتشي

موضة

السجادة الحمراء.

هكذا كانت ستبدو كيم كارداشيان لو لم تخضع لأيّ عمليات تجميل... النتيجة تصدم الجمهور (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-22

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)

LBCI
فنّ
2025-10-27

إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-26

ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها (صور)

LBCI
فنّ
2025-09-11

ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مش رقم"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-11-11

هكذا كانت ستبدو كيم كارداشيان لو لم تخضع لأيّ عمليات تجميل... النتيجة تصدم الجمهور (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-11-06

كيندل جينر تصدم جمهورها بصور عيد ميلادها الـ30 على البحر... إطلالات في قمة الجراءة!

LBCI
موضة وجمال
2025-11-06

من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-11-06

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-11

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-11

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

رئيس الحكومة نواف سلام: أشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنني ازداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:00

إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
خبر عاجل
09:37

هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:34

هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار

LBCI
أمن وقضاء
02:47

روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More