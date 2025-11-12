كأنها شابة عشرينية... نجمة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ63 بإطلالة خلابة (صور)

احتفلت النجمة العالمية ديمي مور بعيد ميلادها الثالث والستين بأسلوب لافت ومليء بالأناقة، خلال العرض الأول للموسم الثاني من مسلسلها الجديد "لاند مان" في مدينة نيويورك.

وتألقت مور على السجادة الحمراء بفستان أسود فاخر من تصميم دار غوتشي، مرصّع بالكامل بالترتر والدانتيل، وجاء بقصّة منسدلة مع ياقة مفتوحة وجاذبة أبرزت رشاقتها اللافتة. الفستان كان مستوحى من تصميم سابق من مجموعة الدار لموسم "كروز 2026"، لكن النجمة اختارت تعديله بإزالة الكشكشة الكبيرة حول العنق لتمنحه طابعًا أكثر بساطة وأناقة.

واعتمدت مور تسريحة الشعر المنسدل بموجات ناعمة مع أقراط متدلّية فخمة، ما أضفى لمسة من الرقيّ على إطلالتها اللافتة.

وخلال حفل ما بعد العرض في مطعم Quality Italian، فاجأها فريق العمل ومنظّم الحفل إريك رذرفورد بطبق من كعكة "ريد فلفت" مزين بالشموع للاحتفال بعيد ميلادها، وسط أجواء مفعمة بالفرح والتصفيق.