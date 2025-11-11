الأخبار
هكذا كانت ستبدو كيم كارداشيان لو لم تخضع لأيّ عمليات تجميل... النتيجة تصدم الجمهور (صور)
2025-11-11 | 07:08
كشفت صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف كانت ستبدو كيم كارداشيان لو لم تخضع لأيّ تعديلات تجميلية، وأتت النتيجة صادمة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأثارت، على مدى سنوات، نجمة تلفزيون الواقع ومؤسسة علامة SKIMS، البالغة من العمر 45 عاماً، فضول جمهورها حول سر مظهرها الشاب وبشرتها التي تبدو خالية من العمر.
ورغم نفيها المتكرر لإجراء أيّ عمليات تجميل، فقد اعترفت كيم مراراً بخضوعها لحقن البوتوكس للحفاظ على ملامحها المشدودة.
وحلّلت الصور الجديدة، التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، صور كيم القديمة وتنبأت بشكلها الحالي لو احتفظت بمظهرها الطبيعي تماماً — وكانت النتيجة مختلفة تماماً عن الواقع.
ورغم الجدل الدائم حول مظهرها المتغيّر، أكدت كيم أنّها تعتمد على العناية بالبشرة والعلاجات بالليزر وبعض الحقن البسيطة لتبدو كما هي اليوم.
ولم تُخفِ كيم خضوعها لإجراءات غير جراحية مثل علاج Morpheus8 الذي يجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة والطاقة الحرارية لشدّ البشرة.
كما جرّبت ما يُعرف بـ "الوجه مصاص الدماء" (Vampire Facial)، الذي يعتمد على حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في الوجه، لكنها اعترفت لاحقاً بندمها على تلك التجربة قائلة: "كانت مؤلمة جداً… ولن أكررها أبداً."
وتشير بعض التقارير إلى أنها جرّبت أيضاً حقن بولينيوكليوتايد المعروفة باسم "حقن سمك السلمون"، لكنها لم تؤكد ذلك علناً.
