ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب

لفتت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، الأنظار مؤخراً بعد ظهورها بفستان أخضر ساحر يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وذلك خلال القمة التاريخية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وما جعل هذه الإطلالة حديث الصحافة هو أن الفستان، المعروف بفخامته وجمال تصميمه، هو نفسه الذي تألقت به رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان المؤلفة الموسيقية اللبنانية السعودية هبة القواس احتفالاً باليوم الوطني السعودي لهذا العام.

يتميز الفستان بلونه الأخضر الزمردي العميق، وهو اختيار لم يكن صدفة بالنسبة للدكتورة القواس، إذ يحمل هذا اللون دلالة رمزية قوية كونه اللون الذي يزين الراية السعودية، ما جعل إطلالتها تحية فنية أنيقة للمملكة في يومها الوطني.

ويؤكد ارتداء شخصيتين عالميتين بحجم ميلانيا ترامب والدكتورة هبة القواس لنفس التصميم في مناسبات مختلفة على عالمية إيلي صعب وترسيخ مكانة المصمم اللبناني كاسم بارز في قمة الموضة العالمية، حيث تتنافس على تصاميمه أرقى الشخصيات السياسية والفنية.

وتحول الفستان إلى نقطة التقاء ثقافي وجمالي، حيث ارتدته سيدة تمثل الدبلوماسية الأميركية وسيدة تمثل الثقافة اللبنانية والعربية.

ويؤكد هذا التداول لتصميم إيلي صعب بين رموز دولية أن الموضة الراقية تظل لغة عالمية تتجاوز الحدود والمناسبات، وتؤكد على الإبداع اللبناني في العالم.