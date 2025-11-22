الأخبار
بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً

موضة وجمال
2025-11-22 | 11:28
بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً

 توفي بول كوستيلو، المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع العرض.

وكان كوستيلو، عملاق الموضة الأيرلندي، وراء بعض أشهر إطلالات الأميرة ديانا، واستمر في إدارة علامته التجارية الخاصة حتى وفاته.

وأفاد بيان صادر عن علامته التجارية، التي تحمل اسمه، بأنه توفي محاطًا بعائلته في لندن يوم الجمعة الماضي.

وجاء في البيان: "نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة بول كوستيلو بعد صراع مع المرض. كان محاطًا بزوجته وأولاده السبعة، وتوفي بسلام في لندن. نرجو منكم احترام خصوصية العائلة في هذه الفترة".

ووُلد كوستيلو في دبلن عام 1945، ودرس الموضة في أكاديمية غرافتون لتصميم الأزياء قبل أن ينتقل إلى باريس ويبدأ مسيرته المهنية في غرفة نقابة الأزياء الراقية.

المصدر

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
موضة وجمال
2025-11-21

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
موضة وجمال
2025-11-21

ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب

LBCI
موضة وجمال
2025-11-21

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

