سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)

أعلنت زوجة سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، خبر حملها من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وظهرت زين قطامي في مجموعة من الصور برفقة زوجها سيليو، مرتدية فستانًا أسود أنيقًا، حيث بدت ملامح الحمل واضحة من خلال بطنها المنتفخ، في لقطات عفوية حملت أجواء من الفرح والدفء.

وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أنهي السنة مع أكبر نعمة"، في إشارة مؤثرة إلى حملها، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين انهالوا بالتهاني والتبريكات.