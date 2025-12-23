الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد

موضة وجمال
2025-12-23 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد

يبدو أن علاقة النجم الأميركي برادلي كوبر وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تتجه بجدية نحو الزواج، بعدما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة Daily Mail أن الثنائي اتخذا خطوات حاسمة تمهيداً لقول "نعم" في عام 2026.

وبحسب المصادر، فإن كوبر (50 عاماً) لم يكتفِ بمناقشة رغبته في الزواج مع والدة جيجي، يولاندا حديد، بل طلب منها رسمياً الإذن بالتقدم لخطبة ابنتها، في مؤشر واضح على مدى جدّيته في العلاقة.

وقال مصدر للصحيفة: "برادلي طلب يد جيجي للزواج من يولاندا. أراد أن يُظهر لها مدى التزامه وجديته، ورغبته في بناء عائلة مستقرة معها في نيويورك".

كما أبلغ كوبر والدته غلوريا كامبانو بخططه المستقبلية، إذ تجمعهما علاقة وثيقة جداً، وفق ما أكده المصدر، مشيراً إلى أنه "يشاركها كل تفاصيل حياته".

في المقابل، تعلم جيجي حديد (30 عاماً) أن عرض الزواج بات قريباً، وقد تحدثت بالفعل مع والدتها ووالدها محمد حديد عن رغبتها في أن تصبح "السيدة كوبر". وأضاف المصدر: «موافقة يولاندا كانت أمراً بديهياً، لكن إبلاغ جيجي لوالدها برغبتها في الزواج من برادلي شكّل خطوة كبيرة وأكثر رسمية."

ويعود أحد الأسباب الرئيسية لرغبة الثنائي في الزواج إلى أطفالهما، إذ يسعيان لتربيتهم معاً ضمن عائلة واحدة. ويشارك كوبر ابنته ليا دي سين (8 سنوات) مع حبيبته السابقة العارضة إيرينا شايك، بينما تشارك جيجي ابنتها خاي مالك (5 سنوات) مع حبيبها السابق المغني زين مالك.

وقد حاولت Daily Mail التواصل مع ممثلي كوبر وحديد للتعليق، من دون الحصول على رد رسمي.

وكان الثنائي قد بدا أكثر انسجاماً من أي وقت مضى، مساء السبت، أثناء خروجهما متشابكي الأيدي من أحد مسارح برودواي في نيويورك، بعد حضورهما عرض مسرحية Waiting for Godot للكاتب صموئيل بيكيت.

ويُذكر أن كوبر وحديد تعارفا في تشرين الأول 2023 خلال حفل للأطفال حضره أطفالهما، حيث نشأت بينهما علاقة سريعة، قبل أن يعلنا ارتباطهما رسمياً عبر إنستغرام في نيسان الماضي.

فنّ

موضة وجمال

رسمية

الزواج:

برادلي

وجيجي

يستعدّان

للزفاف

الموعد

أول جلسة تصوير لهما...عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم تتشارك الأضواء مع ابنها (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-22

حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية الأردنية: موقف "حماس" خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية

LBCI
فنّ
2025-10-03

تايلور سويفت تستعرض خاتم خطوبتها المذهل وتكشف عن موعد زواجها من ترافيس كيلسي

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-12-15

أول جلسة تصوير لهما...عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم تتشارك الأضواء مع ابنها (صور)

LBCI
فنّ
2025-12-09

مادونا تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة... كورسيه وفرو من التسعينات (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-12-04

يضم نحو 2600 ماسة... كيت ميدلتون تخطف الأنظار بتاج ملكي تاريخي في وندسور (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2025-11-27

ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:49

مصدران: سوريا تحتجز صحفيا إسلاميا أمريكيا بارزا

LBCI
موضة وجمال
2025-12-15

أول جلسة تصوير لهما...عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم تتشارك الأضواء مع ابنها (صور)

LBCI
أخبار دولية
07:22

ألمانيا تعلن ترحيل سوري الى بلاده للمرة الأولى منذ العام 2011

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-19

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

روسيا والصين تؤكد دعمهما لفنزويلا في ظل ضغوط أميركية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لبنان أمام اختبار الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
أمن وقضاء
09:46

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
اخبار البرامج
09:56

فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More