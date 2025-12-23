الأخبار
خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد
موضة وجمال
2025-12-23 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد
يبدو أن علاقة النجم الأميركي برادلي كوبر وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تتجه بجدية نحو الزواج، بعدما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة
Daily Mail
أن الثنائي اتخذا خطوات حاسمة تمهيداً لقول "نعم" في عام 2026.
وبحسب المصادر، فإن كوبر (50 عاماً) لم يكتفِ بمناقشة رغبته في الزواج مع والدة جيجي، يولاندا حديد، بل طلب منها رسمياً الإذن بالتقدم لخطبة ابنتها، في مؤشر واضح على مدى جدّيته في العلاقة.
وقال مصدر للصحيفة: "برادلي طلب يد جيجي للزواج من يولاندا. أراد أن يُظهر لها مدى التزامه وجديته، ورغبته في بناء عائلة مستقرة معها في نيويورك".
كما أبلغ كوبر والدته غلوريا كامبانو بخططه المستقبلية، إذ تجمعهما علاقة وثيقة جداً، وفق ما أكده المصدر، مشيراً إلى أنه "يشاركها كل تفاصيل حياته".
في المقابل، تعلم جيجي حديد (30 عاماً) أن عرض الزواج بات قريباً، وقد تحدثت بالفعل مع والدتها ووالدها محمد حديد عن رغبتها في أن تصبح "السيدة كوبر". وأضاف المصدر: «موافقة يولاندا كانت أمراً بديهياً، لكن إبلاغ جيجي لوالدها برغبتها في الزواج من برادلي شكّل خطوة كبيرة وأكثر رسمية."
ويعود أحد الأسباب الرئيسية لرغبة الثنائي في الزواج إلى أطفالهما، إذ يسعيان لتربيتهم معاً ضمن عائلة واحدة. ويشارك كوبر ابنته ليا دي سين (8 سنوات) مع حبيبته السابقة العارضة إيرينا شايك، بينما تشارك جيجي ابنتها خاي مالك (5 سنوات) مع حبيبها السابق المغني زين مالك.
وقد حاولت Daily Mail التواصل مع ممثلي كوبر وحديد للتعليق، من دون الحصول على رد رسمي.
وكان الثنائي قد بدا أكثر انسجاماً من أي وقت مضى، مساء السبت، أثناء خروجهما متشابكي الأيدي من أحد مسارح برودواي في نيويورك، بعد حضورهما عرض مسرحية Waiting for Godot للكاتب صموئيل بيكيت.
ويُذكر أن كوبر وحديد تعارفا في تشرين الأول 2023 خلال حفل للأطفال حضره أطفالهما، حيث نشأت بينهما علاقة سريعة، قبل أن يعلنا ارتباطهما رسمياً عبر إنستغرام في نيسان الماضي.
فنّ
موضة وجمال
رسمية
الزواج:
برادلي
وجيجي
يستعدّان
للزفاف
الموعد
أول جلسة تصوير لهما...عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم تتشارك الأضواء مع ابنها (صور)
السابق
