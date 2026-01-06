الأخبار
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية
موضة وجمال
2026-01-06 | 05:33
مشاهدات عالية
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية
تبدو القبعات الشتوية المزينة بالكرات الصوفية الصغيرة (Pom-Poms) لطيفة للغاية، ويعتمدها كثيرون اليوم لمواجهة موجات البرد القارس. لكن ما قد يجهله البعض هو أن هذه الكرات لم تكن مجرّد زينة، بل أدّت في الماضي وظائف عملية ورمزية مهمّة.
ويُعتقد على نطاق واسع أن جذور قبعات الـPom-Pom تعود إلى عصر الفايكنغ، إذ صُوّر الإله الأسطوري "فراير" وهو يرتدي غطاء رأس مزيناً بكرة صوفية، وذلك في تمثال عُثر عليه عام 1904 في مقاطعة سودرمانلاند السويدية، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وفي مراحل لاحقة، استخدمت دول أوروبية عدة هذا النوع من القبعات للدلالة على الرتب والمناصب. ففي روما، كان رجال الدين يرتدون قبعات تُعرف بـ"البيريتا"، وتختلف ألوان الكرات الصوفية فيها بحسب الدور الديني لكل شخص.
كما اعتمد الجنود، ومنهم أفواج المرتفعات الاسكتلندية وجنود نابليون، قبعات صوفية مزودة بكرات صغيرة كجزء من الزي العسكري. وبحسب موقع The Outline، يرى بعض الخبراء أن هذه الكرات كانت توفّر حماية إضافية من الظروف المناخية القاسية، أو تساعد على تمييز الأفواج العسكرية.
بدورهم، ارتدى البحارة قبعات الـPom-Pom أثناء العمل في البحر، حيث كانت الكرات الصوفية تؤمّن نوعاً من الحماية للرأس في المساحات الضيقة داخل السفن.
ورغم أن هذه القبعات استُخدمت سابقاً لأغراض تتعلق بالدفء، والحماية، والتمييز الوظيفي، فإنها تحوّلت مع مرور الوقت إلى قطعة موضة. وقد ازدادت شعبيتها خلال فترة الكساد الكبير، باعتبارها وسيلة بسيطة وغير مكلفة لإضفاء لمسة جمالية على الملابس.
ويُنسب الفضل أيضاً إلى بعض المشاهير، مثل مايكل نيسميث من فرقة The Monkees، في تعزيز انتشار هذا الاتجاه، إذ سعى كثيرون إلى تقليد إطلالته.
موضة وجمال
الكرات
الصوفية
القبعات…
قصتها
لقرون
وهدفها
الموضة:
إليكم
الحكاية
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)
السابق
صحة وتغذية
14:37
كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل
صحة وتغذية
14:37
كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل
0
أخبار لبنان
2025-12-26
المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات أعلن "الاعتبارات لرفض مشروع قانون الفجوة المالية": لدراسات أعمق للوقائع والأرقام والتداعيات
أخبار لبنان
2025-12-26
المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات أعلن "الاعتبارات لرفض مشروع قانون الفجوة المالية": لدراسات أعمق للوقائع والأرقام والتداعيات
0
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
آخر الأخبار
2025-10-30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مدينة صيدا وقرى شرقها
0
أخبار دولية
2025-11-04
وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما
أخبار دولية
2025-11-04
وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما
0
موضة وجمال
15:00
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)
موضة وجمال
15:00
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)
0
موضة وجمال
2025-12-29
لماذا اعتُبرت بريجيت باردو أيقونة جمال ساحرة؟ العلم يكشف السّرّ
موضة وجمال
2025-12-29
لماذا اعتُبرت بريجيت باردو أيقونة جمال ساحرة؟ العلم يكشف السّرّ
0
موضة وجمال
2025-12-23
سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)
موضة وجمال
2025-12-23
سيليو صعب وزوجته يعلنان انتظار مولودهما الأول: "أكبر نعمة" (صور)
0
موضة وجمال
2025-12-23
خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد
موضة وجمال
2025-12-23
خطوة رسمية نحو الزواج: برادلي كوبر وجيجي حديد يستعدّان للزفاف في هذا الموعد
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة النجاح والمواهب العظيمة لبرج الأسد في 2026... وماذا عن الصعيد العاطفي؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة النجاح والمواهب العظيمة لبرج الأسد في 2026... وماذا عن الصعيد العاطفي؟ (فيديو)
0
صحف اليوم
2025-09-14
جرادي لـ"الأنباء الكويتية": لتوضيح عن نوعية وكمية الأسلحة التي تم تسليمها إلى الجيش
صحف اليوم
2025-09-14
جرادي لـ"الأنباء الكويتية": لتوضيح عن نوعية وكمية الأسلحة التي تم تسليمها إلى الجيش
0
صحف اليوم
23:53
حملة تدقيق بلا توقيفات تكشف تضخيماً منظماً لمزاعم "غرف عمليات" من لبنان إلى سورية
صحف اليوم
23:53
حملة تدقيق بلا توقيفات تكشف تضخيماً منظماً لمزاعم "غرف عمليات" من لبنان إلى سورية
0
أخبار لبنان
2025-12-04
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
2025-12-04
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
0
أخبار لبنان
07:51
قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل
أخبار لبنان
07:51
قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ
0
آخر الأخبار
01:20
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"
آخر الأخبار
01:20
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
1
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
2
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
3
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
4
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
5
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
6
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
7
خبر عاجل
13:32
معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية
خبر عاجل
13:32
معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية
8
آخر الأخبار
09:35
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
آخر الأخبار
09:35
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
