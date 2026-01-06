الأخبار
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية

موضة وجمال
2026-01-06 | 05:33
مشاهدات عالية
2min
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية

تبدو القبعات الشتوية المزينة بالكرات الصوفية الصغيرة (Pom-Poms) لطيفة للغاية، ويعتمدها كثيرون اليوم لمواجهة موجات البرد القارس. لكن ما قد يجهله البعض هو أن هذه الكرات لم تكن مجرّد زينة، بل أدّت في الماضي وظائف عملية ورمزية مهمّة.

ويُعتقد على نطاق واسع أن جذور قبعات الـPom-Pom تعود إلى عصر الفايكنغ، إذ صُوّر الإله الأسطوري "فراير" وهو يرتدي غطاء رأس مزيناً بكرة صوفية، وذلك في تمثال عُثر عليه عام 1904 في مقاطعة سودرمانلاند السويدية، وفق ما نقل موقع ميرور.

وفي مراحل لاحقة، استخدمت دول أوروبية عدة هذا النوع من القبعات للدلالة على الرتب والمناصب. ففي روما، كان رجال الدين يرتدون قبعات تُعرف بـ"البيريتا"، وتختلف ألوان الكرات الصوفية فيها بحسب الدور الديني لكل شخص.

كما اعتمد الجنود، ومنهم أفواج المرتفعات الاسكتلندية وجنود نابليون، قبعات صوفية مزودة بكرات صغيرة كجزء من الزي العسكري. وبحسب موقع The Outline، يرى بعض الخبراء أن هذه الكرات كانت توفّر حماية إضافية من الظروف المناخية القاسية، أو تساعد على تمييز الأفواج العسكرية.

بدورهم، ارتدى البحارة قبعات الـPom-Pom أثناء العمل في البحر، حيث كانت الكرات الصوفية تؤمّن نوعاً من الحماية للرأس في المساحات الضيقة داخل السفن.

ورغم أن هذه القبعات استُخدمت سابقاً لأغراض تتعلق بالدفء، والحماية، والتمييز الوظيفي، فإنها تحوّلت مع مرور الوقت إلى قطعة موضة. وقد ازدادت شعبيتها خلال فترة الكساد الكبير، باعتبارها وسيلة بسيطة وغير مكلفة لإضفاء لمسة جمالية على الملابس.

ويُنسب الفضل أيضاً إلى بعض المشاهير، مثل مايكل نيسميث من فرقة The Monkees، في تعزيز انتشار هذا الاتجاه، إذ سعى كثيرون إلى تقليد إطلالته.

