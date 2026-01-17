الأخبار
من إليسا إلى ياسمينا زيتون... نجمات Joy Awards 2026 يخطفن الأنظار في الحفل الضخم (صور)

موضة وجمال
2026-01-17 | 15:00
مشاهدات عالية
من إليسا إلى ياسمينا زيتون... نجمات Joy Awards 2026 يخطفن الأنظار في الحفل الضخم (صور)
من إليسا إلى ياسمينا زيتون... نجمات Joy Awards 2026 يخطفن الأنظار في الحفل الضخم (صور)

خطفَت إطلالات النجمات الأضواء على السجادة الحمراء في Joy Awards 2026 في المملكة العربية السعودية، حيث تنافست الأسماء اللامعة على تقديم أناقة راقية بتوقيع أبرز دور الأزياء العالمية واللبنانية، في ليلة احتفالية شهدت حضورًا فنيًا استثنائيًا.
 
ومن أبرز إطلالات النجمات: 
 
إليسا: تألّقت إليسا بفستان أسود أنيق حمل توقيع المصمّم اللبناني نيكولا جبران.
 

ياسمينا زيتون: اختارت الظهور بإطلالتين لافتتين؛ الأولى بفستان أحمر منتفخ من تصميم دار كارولينا هيريرا، والثانية بفستان ذهبي طويل من توقيع نيكولا جبران.

 
 

رزان جمال: إطلالة بفستان بدرجتي البني والأخضر من تصميم دار ديور.

 

بيرلا حرب: اختارت فستانًا أسود طويلًا مرصّعًا بالأحجار الكريمة من تصميم اللبناني جان لويس صبجي.

 

ماغي بو غصن: تألّقت بفستان ذهبي طويل من توقيع المصمّم اللبناني جورج حبيقة.

 

A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)


جيسي عبده: خطفت الأنظار بفستان أسود برّاق من تصميم اللبناني رامي سلمون.

 

ماريتا الحلاني: تألّقت بفستان أحمر نبيذي طويل ولامع من توقيع المصمّم العالمي إيلي صعب.

 

نادين نسيب نجيم: اختارت فستانًا برّاقًا باللون الزهري الفاتح من تصميم دار تمارا رالف.

 

يسرى: تألّقت بفستان برّاق باللون الذهبي من تصميم دار أوسكار دي لا رنتا.

 
كايتي بيري: خطفت النجمة العالمية الأنظار بفستان من تصميم السعودية وعد العقيلي. 

 

 

ستيفاني عطالله: أطلّت بفستان أحمر أنيق من تصميم جورج حبيقة.

فنّ

موضة وجمال

إطلالات

مشاهير

نجمات

لبنان

العالم العربي

جوي أواردز

Joy Awards

الرياض

المملكة العربية السعودية.

"عنوان منزلك وحساباتك على مواقع التواصل"… تحقيق يكشف "اختبارات سرّية" من هيرميس قبل بيع الحقيبة الأشهر في العالم!
LBCI السابق

