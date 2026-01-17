من إليسا إلى ياسمينا زيتون... نجمات Joy Awards 2026 يخطفن الأنظار في الحفل الضخم (صور)

View this post on Instagram
ياسمينا زيتون: اختارت الظهور بإطلالتين لافتتين؛ الأولى بفستان أحمر منتفخ من تصميم دار كارولينا هيريرا، والثانية بفستان ذهبي طويل من توقيع نيكولا جبران.
رزان جمال: إطلالة بفستان بدرجتي البني والأخضر من تصميم دار ديور.
بيرلا حرب: اختارت فستانًا أسود طويلًا مرصّعًا بالأحجار الكريمة من تصميم اللبناني جان لويس صبجي.
ماغي بو غصن: تألّقت بفستان ذهبي طويل من توقيع المصمّم اللبناني جورج حبيقة.
جيسي عبده: خطفت الأنظار بفستان أسود برّاق من تصميم اللبناني رامي سلمون.
ماريتا الحلاني: تألّقت بفستان أحمر نبيذي طويل ولامع من توقيع المصمّم العالمي إيلي صعب.
نادين نسيب نجيم: اختارت فستانًا برّاقًا باللون الزهري الفاتح من تصميم دار تمارا رالف.
يسرى: تألّقت بفستان برّاق باللون الذهبي من تصميم دار أوسكار دي لا رنتا.
ستيفاني عطالله: أطلّت بفستان أحمر أنيق من تصميم جورج حبيقة.
