"عنوان منزلك وحساباتك على مواقع التواصل"… تحقيق يكشف "اختبارات سرّية" من هيرميس قبل بيع الحقيبة الأشهر في العالم!

تُعدّ حقيبة بيركين من أشهر الحقائب الفاخرة وأكثرها طلبًا في العالم، لكن يبدو أن الحصول عليها لا يعتمد فقط على المال، بل على "معايير صارمة" تضعها دار هيرميس الفرنسية لضمان ألا تصل الحقيبة إلى أي شخص.
وكشف تحقيق جديد نشرته مجلة الموضة الفرنسية Glitz أن موظفي هيرميس يلجأون إلى محرك غوغل لتحليل عناوين الزبائن المحتملين، والتأكد من أن أماكن سكنهم "مرموقة بما يكفي" ليكونوا مؤهلين لشراء حقيبة بيركين أو كيلي.
وبحسب التحقيق، فإن الأمر لا يتوقف عند العنوان فقط، إذ يقوم الموظفون أيضًا بتفحّص حسابات الزبائن على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبة المحتوى الذي ينشرونه. وفي حال لاحظت هيرميس لاحقًا أن أحد العملاء قام بعرض الحقيبة للبيع عبر حساباته، يتم – وفق ما ورد – إدراج اسم العميل والموظف المسؤول عن البيع على "قائمة سوداء" تمنع التعامل معهم مستقبلًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
ونقل التحقيق عن أحد موظفي المبيعات قوله: "كل عميل جديد هو مشتبه به تلقائيًا"، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل قد تُستخدم كإشارات لتحديد "العميل المناسب"، مثل ارتداء ساعة فاخرة من نوع Audemars Piguet أو Richard Mille، بينما قد تثير ساعة Rolex المبالغ في إظهارها الشكوك لدى بعض الموظفين.
وتأتي هذه المعلومات بالتوازي مع ما هو معروف عن "تعقيدات" شراء بيركين، إذ يُعتقد أن العملاء يحتاجون إلى تاريخ طويل من التسوق مع العلامة الفرنسية قبل أن يتم عرض الحقيبة عليهم، ما يعني إنفاق آلاف الدولارات على منتجات أخرى مثل الأحذية والأوشحة والساعات.
وتشير تقديرات نقلتها صحيفة The Wall Street Journal إلى أن هيرميس قد تنفق نحو 1000 دولار فقط لصناعة الحقيبة، بينما تبدأ أسعارها في الأسواق من حوالي 10 آلاف جنيه إسترليني وقد ترتفع بشكل كبير بحسب الخامة والإصدار.
وبحسب مصادر مطلعة، قد يُطلب من الزبون إنفاق نحو 10 آلاف دولار على مشتريات أخرى قبل أن يحصل على فرصة شراء نموذج أساسي، فيما قد تصل الكلفة غير المباشرة للحصول على إصدار نادر ومحدود إلى حدود 200 ألف دولار من المشتريات داخل المتجر.
وحتى عندما يحصل العميل على "فرصة الشراء"، لا تكون الخيارات مفتوحة بالكامل، إذ يتم عرض حقيبة واحدة فقط عليه، ولا يُسمح له غالبًا باختيار اللون.
وتعود تسمية الحقيبة إلى الممثلة والمغنية البريطانية جين بيركين، التي جاءت فكرة تصميمها بعد لقاء جمعها عام 1983 بالرئيس التنفيذي لهيرميس آنذاك جان-لوي دوما على متن رحلة إلى لندن، حيث رسما معًا شكل الحقيبة المثالية. وقد كانت بيركين تتقاضى حقوقًا سنوية مقابل تصميم الحقيبة حتى وفاتها عام 2023.
وكانت حقيبة بيركين متاحة بشكل طبيعي في متاجر هيرميس خلال أوائل التسعينيات، قبل أن تتحول إلى "رمز نادر”" وغاية للكثيرين، خصوصًا بعد الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2009، حين بدأت أسعار الإصدارات النادرة تتجاوز 100 ألف دولار.
وباتت بيركين اليوم "حقيبة الأحلام" لدى عشاق الموضة، وظهرت بها أسماء عالمية مثل كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز، فيما يُقال إن كيم تمتلك مجموعة تتراوح قيمتها بين 50 ألفًا و500 ألف دولار للحقيبة الواحدة.
وبسبب صعوبة الحصول عليها، كشف التقرير أن بعض الأشخاص قدّموا هدايا واستثناءات غير متوقعة لموظفي المبيعات من أجل الحصول على بيركين، من بينها حلويات منزلية، وتذاكر لحفلات بيونسيه، ورحلات خاصة إلى مهرجان كان، وحتى مبالغ نقدية.
وفي سياق متصل، واجهت هيرميس سابقًا دعاوى قضائية بسبب هذه السياسة، إذ رفع شخصان في كاليفورنيا دعوى جماعية اتهمت الشركة بإجبار العملاء على شراء منتجات أخرى باهظة للحصول على فرصة شراء بيركين. لكن الشركة نفت ذلك رسميًا، وتم إسقاط القضية في أيلول 2025.