عرض أزياء "دولتشي آند غابانا" في ميلانو يثير ضجة حول العالم... وبيلا حديد تعلّق: "سنوات من العنصرية والتمييز"

موضة وجمال
2026-01-19 | 04:28
عرض أزياء "دولتشي آند غابانا" في ميلانو يثير ضجة حول العالم... وبيلا حديد تعلّق: "سنوات من العنصرية والتمييز"

انتقدت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد دار الأزياء الشهيرة "دولتشي آند غابانا"، متهمةً إياها بـ"سنوات من العنصرية والتمييز الجنسي والتعصب وكراهية الأجانب"، وذلك بعد توجيه انتقادات حادة للعلامة التجارية بسبب اختيارها لعارضات الأزياء في أسبوع الموضة بميلانو.

وعبّرت بيلا عن رأيها في العلامة التجارية بعد أن تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب اختيارها عارضات أزياء من أصحاب البشرة البيضاء فقط لعرضها الأخير يوم السبت الماضي.

وأعربت بيلا عن صدمتها من استمرار بعض النجمات في دعم الدار علناً، حيث كتبت: "أنا مصدومة من استمرار دعم الناس لهذه الشركة، إنه لأمر مخجل. العارضات، وفريق اختيار العارضات، كل شخص فيها متورط".

ثم أضافت: "بيلا حديد مُقاطعة منذ سنوات... سنوات من العنصرية، والتمييز الجنسي، والتعصب، وكراهية الأجانب".

 

المصدر

