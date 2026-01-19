الأخبار
وفاة أسطورة الموضة "فالنتينو" عن عمر 93 عاما

2026-01-19
وفاة أسطورة الموضة "فالنتينو" عن عمر 93 عاما

توفي أسطورة الموضة الإيطالية فالنتينو غارافاني عن عمر ناهز 93 عامًا، وفق ما أعلنته مؤسسته، التي أكدت أنه رحل بهدوء في مقر إقامته في روما محاطًا بعائلته.

ووفق موقع "سي أن أن"، فقد وُلد فالنتينو عام 1932 في مدينة فوغيرا شمال إيطاليا، وتلقى تعليمه في دور الأزياء الراقية في باريس قبل أن يؤسس علامته الخاصة في روما عام 1959. وسرعان ما فرض اسمه في عالم الـ"هوت كوتور"، واشتهر خصوصًا بفساتينه الحمراء بدرجتها القرمزية المميزة، التي تحولت إلى توقيع خاص عُرف في عالم الموضة باسم "ريد فالنتينو" (Red Valentino).

في عام 1960، التقى شريكه التجاري Giancarlo Giammetti، الذي أصبح لاحقًا رفيق دربه في تحويل دار فالنتينو إلى علامة عالمية مرموقة، حيث شكّلا معًا ثنائيًا أسهم في ترسيخ حضور الدار على الساحة الدولية لعقود.

وكانت الممثلة العالمية إليزابيث تايلور من أوائل نجمات الصف الأول اللواتي ارتدين تصاميمه، خلال تصوير فيلم "كليوباترا" في روما مطلع الستينيات. كما جذبت إبداعاته شخصيات بارزة من عالم الفن والملوك، من بينهم بيغوم آغا خان، الملكة باولا ملكة بلجيكا، أودري هيبورن، جوان كولينز، وجاكلين كينيدي، التي اختارت فستانًا من تصميمه في زواجها من رجل الأعمال اليوناني أرسطو أوناسيس عام 1968.

برحيله، يطوي عالم الأزياء صفحة أحد أبرز رموزه، الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ الأناقة الراقية.

