رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا
موضة وجمال
2026-01-28 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا
رغم فارق العمر الكبير الذي يبلغ 46 عامًا بينهما، لا يزال مصمّم الأزياء العالمي كالفن كلاين قادرًا على مجاراة شريكه الأصغر سنًا.
فقد شوهد كلاين (83 عامًا) برفقة حبيبه عارض الأزياء كيفن بايكر (37 عامًا)، يوم الاثنين، أثناء مغادرتهما صالة Gold’s Gym الرياضية في منطقة فينيس بمدينة لوس أنجلوس.
وبعد أن كان المصمّم الشهير قد تعثّر أمام شريكه الأصغر خلال خروج محرج في نيويورك العام الماضي، بدا هذه المرة أكثر ثباتًا وحيوية أثناء سيره، في إشارة إلى تحسّن حالته مقارنة بالظهور السابق، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأظهر الثنائي أنّ ما يجمعهما لا يقتصر على علاقة عاطفية فحسب، بل يشمل أيضًا شغفًا مشتركًا بالرياضة، إذ ظهرا بملابس متشابهة لافتة للأنظار، حيث ارتديا سراويل رياضية باللون الرمادي الداكن وقمصانًا سوداء طويلة الأكمام متطابقة، مع الحفاظ على لمسة فردية من خلال ارتداء أحذية رياضية مختلفة.
ويُعرف الثنائي، الذي تجمعه علاقة منذ نحو عشر سنوات، بتكتمه الشديد حول تفاصيل حياته الخاصة، إذ نادرًا ما يتحدّث كلاين عن علاقاته الشخصية، وغالبًا ما يركّز في مقابلاته القليلة على مسيرته المهنية وعلامته التجارية الشهيرة.
وفي عام 2003، باع كلاين وشريكه المؤسس باري شوارتز شركة Calvin Klein Inc. إلى شركة PVH Corp. في صفقة بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار، حصل كلاين منها على 215 مليون دولار، واستمر بعدها لسنوات عدة في العمل كمستشار إبداعي.
وخلال حياته، ارتبط المصمم العالمي بعلاقات مع رجال ونساء، وكان قد تزوج سابقًا من جاين سنتر كلاين (1964–1974) وكيلي ريكتور (1986–2006). وبعد انفصاله عن ريكتور، دخل في علاقة مع نجم أفلام إباحية سابق أصغر منه بـ48 عامًا، قبل أن ينفصلا عام 2012، ليجد لاحقًا الاستقرار مع بايكر.
ويُذكر أن بايكر كان معروفًا قبل علاقته بكلاين بعمله في مجال عرض الأزياء إلى جانب شقيقه التوأم جويل بايكر، حيث شارك الشقيقان حتى في جلسة تصوير عارية بالكامل.
وكان الثنائي قد أثار الجدل في تشرين الثاني الماضي بعد ظهورهما في حي إيست فيلج بنيويورك للاحتفال بإطلاق كتاب جديد لمصور Vogue الشهير ستيفن كلاين، إلا أن المصمم المخضرم تعرّض حينها لموقف محرج بعدما أربكته أضواء الكاميرات عند مدخل المعرض، ما تسبب بتعثّره وارتباكه، في وقت تولّى أحد عناصر الأمن مساعدته على الدخول.
ولم يعلّق كالفن كلاين على الحادثة حينها رغم محاولات وسائل الإعلام التواصل معه.
موضة وجمال
الـ46
عامًا…
كالفن
كلاين
الأنظار
بظهور
رياضي
شريكه
الأصغر
