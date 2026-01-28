رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا

وفي عام 2003، باع كلاين وشريكه المؤسس باري شوارتز شركة Calvin Klein Inc. إلى شركة PVH Corp. في صفقة بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار، حصل كلاين منها على 215 مليون دولار، واستمر بعدها لسنوات عدة في العمل كمستشار إبداعي.وخلال حياته، ارتبط المصمم العالمي بعلاقات مع رجال ونساء، وكان قد تزوج سابقًا من جاين سنتر كلاين (1964–1974) وكيلي ريكتور (1986–2006). وبعد انفصاله عن ريكتور، دخل في علاقة مع نجم أفلام إباحية سابق أصغر منه بـ48 عامًا، قبل أن ينفصلا عام 2012، ليجد لاحقًا الاستقرار مع بايكر.ويُذكر أن بايكر كان معروفًا قبل علاقته بكلاين بعمله في مجال عرض الأزياء إلى جانب شقيقه التوأم جويل بايكر، حيث شارك الشقيقان حتى في جلسة تصوير عارية بالكامل.وكان الثنائي قد أثار الجدل في تشرين الثاني الماضي بعد ظهورهما في حي إيست فيلج بنيويورك للاحتفال بإطلاق كتاب جديد لمصور Vogue الشهير ستيفن كلاين، إلا أن المصمم المخضرم تعرّض حينها لموقف محرج بعدما أربكته أضواء الكاميرات عند مدخل المعرض، ما تسبب بتعثّره وارتباكه، في وقت تولّى أحد عناصر الأمن مساعدته على الدخول.ولم يعلّق كالفن كلاين على الحادثة حينها رغم محاولات وسائل الإعلام التواصل معه.