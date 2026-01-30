"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)

احتفلت عارضة الأزياء التي تُوصف بأنها "أكثر عارضة يمكن التعرّف إليها في أستراليا"، إيميلي فينز، بحفل خطوبتها بإطلالة وُصفت بالجريئة وغير المألوفة، في حفل فاخر أُقيم على شاطئ البحر في مدينة سيدني.



إيميلي فينز، التي تصدّرت عناوين الأخبار الأسترالية في الفترة الماضية بعد أن لاحظ المتابعون ظهورها في عدد كبير من حملات الموضة الأسترالية، أقامت في وقت سابق من هذا الشهر حفلاً أنيقاً على الشاطئ، بحضور مجموعة من صديقاتها.





وخلال الحفل، خطفت العروس المنتظرة الأنظار بفستان أبيض مستوحى من أزياء اللانجري، من توقيع مصممة أزياء الزفاف نوي إلياهو، تميّز بأجزاء شفافة من الدانتيل، وفتحة صدر عميقة، وفتحة جانبية عند الخصر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل





وبحسب وسائل إعلام محلية، يُرجّح أن تبلغ قيمة الفستان عشرات آلاف الدولارات، وقد بدا شفافاً إلى حدّ أن إيميلي لجأت إلى ارتداء سروال داخلي أبيض حفاظاً على خصوصيتها.





وبدا أن شعار الحفل كان "القليل يكفي"، إذ ظهرت صديقاتها أميليا مارني، إيزابيل ماذرز، آشتون وود ورايلي مينفورد بإطلالات وُصفت باللافتة والجريئة.