تألقت بإطلالة من توقيع نيكولا جبران... كارن وازن تشارك للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز غرامي (صور)

تألقت مدوّنة الموضة اللبنانية كارن وازن بإطلالة ذهبية مميزة على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 للمرة الأولى.

وارتدت كارن وازن فستاناً من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران من دون أكمام باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

ونشرت كارن وازن مجموعة من الصور لها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "يا له من يوم رائع! ممتنة لجوائز غرامي وقناة سي بي إس على هذه التجربة. ما كنت لأصدق ذلك وأنا في السادسة عشرة من عمري! ما زلت أحاول استيعاب كل شيء".